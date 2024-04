Mick Blue, il porno divo che si mantiene allenato col Jiu Jitsu: “Ci vuole forza mentale per fare questo lavoro”

“Quanta fatica mi fa fare questo mio lavoro, ma io so come allenarmi al massimo”. Per battere i suoi record da divo del cinema porno, Mick Blue, nome d’arte di Michael Omelko, nato il 9 settembre 1976 a Graz, in Austria, ma da tempo residente in California (anche Arnold Schwarzenegger proviene dallo stesso distretto e ha fatto lo stesso percorso, ma recitando quasi sempre vestito…), si allena sulla pedana di jiu-jitsu brasiliano, un’arte marziale con la quale “anche una persona più piccola e debole può difendersi con successo da un assalitore più grande e più forte portando lo scontro al suolo dove utilizzerà appropriate tecniche come leve, chiavi articolari e strangolamenti. “Ho avuto fortuna ad avvicinarmi a questo sport e ora riesco grazie ad esso a prendere vere e proprie lezioni di vita”.

La prima è quella maturata sul set dove ha girato, più o meno, 5500 scene di sesso in duemila e più pellicole, una “serie di amplessi – spiega – che non tutti i ragazzi che sognano di recitare nei film porno possono fare perché non hanno la forza mentale per affrontare questo percorso”.

Forza mentale o meno, di certo Mick non è un uomo modesto e l’intervista, andata a ruba, che ha rilasciato di recente al Daily Star ne è un esempio. “L’esperienza che mi ha regalato il set – dice - è stata fondamentale anche per approcciarmi alle donne all’esterno: come muovermi, come flirtare... Fortunatamente il mio fisico ha sempre retto: sono in formissima, ma devo dire che per essere attraenti bisogna sempre mantenersi attivi. Grazie al mio aspetto, sono stato con più di 4000 donne nella mia vita. Devi essere mentalmente forte per avere successo in questo settore, non è affatto facile. Perché – e qui svetta la lezione di Mick - quando vai su un set e fallisci non è mai colpa dell'attrice e può essere difficile accettare i propri errori”.

Il “maestro” Blue ha cominciato il suo percorso “artistico” nel 2000 quando aveva 24 anni. Alto un metro e 82 centimentri per 82 chili, il porno divo austriaco ha nel suo palmares cinquanta premi nelle varie manifestazioni erotiche e per tre volte ha vinto come “Performer of the year” agli Adult Video News Awards, i premi dell’industria dell’intrattenimento per adulti che si considerano l’Oscar del porno e la cui statuetta è ben più esplicita di quella consegnata dall’Academy. Mick è presente anche nella AVN Hall of Fame.

L’attore è sposato da circa dieci anni con una collega del settore anch’essa considerata una grande star, l’americana Anikka Albrite, classe 1988, conosciuta sul set di un film.