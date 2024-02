Minacce e volgarità per il nostro bacio? Le rilanciamo sul web con ironia. E "leperledegliomofobi" diventa un brand di moda

Dal bacio alle volgarità e alla violenza

Nessun attacco dal vivo, solo online

Risarcimento di mille euro

Trasformiamo le minacce in battute. E in business

”. Servono tutta la freschezza, il coraggio e la forza d’animo dei vent’anni per trasformare. Martina Tammaro ed Erika Mattina hanno 25 e 23 anni e tutte queste qualità., ci sono loro dietro “”, account Instagram da 121mila follower (e profilo Facebook) chegliche le due ricevono da un paio d’anni, da quando cioè la rete ha scoperto della loro esistenza. Come? Con la foto di un bacio a stampo. Apriti cielo: unale ha travolte ma non abbattute, anzi. Ora “leperledegliomofobi” è diventato anche un brand di abbigliamento (oggi, 17 maggio, giornata contro l’omotransfobia, il prelancio a Sesto San Giovanni (MIlano) ore 15.30 nella piazza del comune) grazie a una start-up con finalità sociale - parte del ricavato andrà in beneficenza - insieme a Cromatina. Insomma,un omofobo,Ma partiamo dall’inizio:, laureanda in Economia, di Arona, e, di Brugherio, laureata in Scienze dei servizi giuridici, sono fidanzate da quattro anni. Due anni fa pubblicano su Facebook una loro foto al mare. Si baciano, un bacio a stampo. “Un’amica l’ha ripostata su un gruppo molto grande, dove si parlava d’amore, e sono arrivati molti commenti violenti”, raccontano le ragazze. “”, le cose più leggibili. “All’inizio abbiamo cercato di capire, di spiegare, ma non c’è stato verso”. Un mese dopo la stessa scena: una foto di loro due insieme, senza baci, arriva a scatenare migliaia die minacce,. Sarebbe stato facile abbattersi e cercare di mantenere un low profile di sicurezza, ma Erika e Martina non ci stanno e creano “leperledegliomofobi”. “Proviamo a ironizzare sulle minacce che riceviamo, ma pubblichiamo anche nostre foto perchéle storie d’amore come la nostra”.Ma Instagram da solo non basta e così le due provano anche a denunciare. “Siamo andateper segnalare una persona che ci ha, ma a distanza di un anno e mezzo non abbiamo saputo ancora nulla”. E ancora, un’altra volta Erika e Martina provano a, ma davanti alla risposta “fate pure, tanto finirà tutto nel tritacarte” si abbattono e alla fine denuncianoper incitamento alla violenza e violenza sessuale., “al massimo qualche occhiataccia”. Ma non sorprende: “E’ l’atteggiamento dei leoni da tastiera”.Una piccola rivincita arriva dopo l’aiuto del gruppo, una serie di avvocati ed esperti. “Abbiamocontro una persona che aveva scritto che i bulli facevano bene a picchiare gli omosessuali e che se fossimo state le sue figlie, chissà cosa ci avrebbe fatto. Abbiamo avuto undie un biglietto di scuse”. Ma non sempre va così. “Un altro ci ha scritto che se dovesse finire in carcere per colpa nostra, una volta fuori ci prenderà a botte”. Le due denunciano pure lui. “Certo,il, quei settanta avremmo potuto denunciarli tutti”. Tant’è. Le ragazze vanno avanti come un treno, perché “chiudere i profili social sarebbe come darla vinta a chi ci dice che nel privato possiamo fare quello che vogliamo ma non dobbiamo mostrarci in pubblico. In più sono davvero tante le persone che ci scrivono pere per dirci chesono riuscite. Nel nostro piccolo siamo la voce di chi non ce l’ha o non la può usare”. Al loro fianco ci sono anche le loro famiglie, che sono preoccupate, non dormono per la paura ma sanno che l’impegno di Martina ed Erika è importante.Anche per spiegare cosa significa vivere nell’odio a chi non ci passa e non lo capisce. “Noi stiamo insieme da quattro anni ma i primi due sono, perché. Solo dopo la foto del bacio abbiamo capito cosa significa essere minacciate e insultate di continuo. Prima non avevamo idea di quanto fosse f, ci siamo dovute ricredere. C’è un clima davvero retrogrado da combattere e cambiare”. La ricetta delle “perle” è semplice, l’ingrediente è. “L’idea del profilo “leperledegliomofobi” e delci è venuta dopo una diretta su Instagram durante la quale molti profili fake sono entrati a commentare nello stesso modo: ‘Bruciate, morite’”. Erika e Martina trasformano la minaccia in battuta: sì, brucio ma di passione. Il logo del brand, disegnato da Martina, è: il fiore è un diamante ma il, perché “non possiamo far finta che vada sempre tutto bene”.