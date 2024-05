Addio a Kabosu, la cagnolina meme che ha ispirato i dogecoin. “Grazie del vostro amore”

Kabosu, il cane di razza shiba protagonista di migliaia di meme “doge”, è morta oggi in Giappone. A comunicarlo sono i suoi proprietari con un post commovente su Instagram. Lì dove la cagnolina dal muso simpatico è diventata famosa.

Aveva 18 anni e dopo essere stata abbandonata dall'allevamento in cui era nata, nel 2008 era stata adottata da Atsuko Sato, un'insegnante. Kabosu è diventata una star di internet a partire dal 2010, quando una foto di lei in posa con le zampe piegate e un'espressione interrogativa ha fatto il giro del web. Questa buffa immagine, come racconta la CNN, ha scatenato una proliferazione di meme 'dogè, basati su un errore di ortografia intenzionale della parola “dog”, cane. La popolarità si è consolidata nel 2013, quando Kabosu è diventata il volto della criptovaluta alternativa Dogecoin, una risposta ironica al Bitcoin. Un post X di Dogecoin Friday ha definito Kabosu “l'ispirazione” della community. “L'impatto che questo cane ha avuto in tutto il mondo è incommensurabile”, si legge nel post.