Nasce il primo bambino dopo dieci anni, la gioia del borgo toscano

Gli auguri del sindaco ai genitori del bambino

Il primato del piccolo Mattia

Il calo costante delle nascite

nel suggestivo borgo di Vergemoli, in provincia di Lucca. Il record del paesino della Garfagnana, frazione del Comune di, si è interrotto ieri, quando è nato il piccolo Mattia. La bella notizia ha fatto presto a diffondersi e alla gioia dei neo genitori,, si è unita l'intera comunità."La vita è come la fiamma di una candela che lentamente si consuma - ha scritto il primo cittadino di Fabbiche di Vergemoli,-, ma ogni bambino che nasce riesce a portare in questi piccoli paesi montani nuova luce, pace e tanta felicità". Il Comune, inoltre, avendo aderito al progetto «Buone Pratiche di Gentilezza» dal 2022, questa sera illuminerà di azzurro lo storico Ponte della Dogana a Fabbriche di Vallico in onore del nuovo arrivato e dei genitori.Lui ancora non lo sa, manel borgo montano del comune di Fabbriche di Vergemoli (Lucca) luogo di grande importanza per il territorio visto che prima della fusione del 2014, fra Fabbriche di Vallico e, appunto Vergemoli, il borgo era il più piccolo comune della provincia di Lucca e tra i minori dell’intera Toscana.Il borgo della Garfagnana è molto conosciuto anche per il concorso di poesia estemporanea,e per il suo cittadino onorario, l'attore e registai. Qui Vittorio Giannecchini e Celia Ballerini hanno coronato il loro sogno d’amore, sigillato dall’arrivo di Mattia, per il quale hanno scelto il nome di origine ebraica dal significato letterale particolarmente esplicativo: «Dono di Dio». Un dono anche per tutta la comunità di Vergemoli, che ha atteso con ansia la lieta notizia della nascita. Papà Vittorio, inoltre, è da molto tempo impegnato nell'amministrazione comunale e attivo in prima linea sul territorio, tanto che nelle ultime elezioni comunali è stato eletto consigliere. Per i neo genitori sono arrivati i migliori auguri anche da parte di tutta l'amministrazione comunale di Fabbriche di Vergemoli, con un pensiero particolare da parte del sindaco, che da anni si impegna per dare nuova linfa vitale ai magnifici borghi del territorio.Secondo l'ultimo rapporto annuale dell'Istat presentato a luglio scorso, gli effetti dell’invecchiamento della popolazione si fanno sempre più evidenti: il calo delle nascite registrato nel 2022 rispetto al 2019, circa 27 mila nascite in meno, è dovuto per l’80% alla diminuzione delle donne tra 15 e 49 anni di età e per il restante 20% al calo della fecondità. Nel primo quadrimestre 2023 la fotografia dell'Italia non è cambiata: 118mila unità (-1,1% sul 2022, -10,7% sul 2019). L’invecchiamento è destinato ad accentuarsi nei prossimi anni, con effetti negativi sul tasso di crescita del Pil pro capite. Ma il tasto dolente, evidenziato dallo stesso istituto, è anche un altro. "Investendo sul benessere delle nuove generazioni - si legge nel comunicato del report - si può fare in modo che l’insufficiente ricambio generazionale sia in parte compensato dalla loro maggiore valorizzazione.I fattori influenzanti, però, sono anche altri e non meno importanti. C'è tutta l'enorme questione del welfare e degli scarsi sostegni alle famiglie, nonché le difficoltà economiche e lavorative che incontrano le donne, troppe volte costrette a scegliere tra la carriera e la famiglia o semplicemente penalizzate perché madri.