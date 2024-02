"Natale Acido", cinque storie di chi è riuscito a scampare alle feste in famiglia

Natale Acido, il podcast degli antieroi

I cinque episodi

La voce del podcast

È vero o no che il Natale ci rende tutti più buoni? Dipende dai contesti, ma non sempre sono i buoni propositi, i buoni sentimenti a vincere. Anzi. A sottolineare il concetto ci pensa il nuovo progetto "" che, come fa intuire il titolo, presentascritte a voce da Arianna Porcelli Safonov e rese fruibili sulla rete da Storielibere La piattaforma, che è stata fondata nel 2018 e sino ad oggi ha pubblicato oltre 100 serie originali superando i 22 milioni di download, ospita quindi un nuovo, cioè che sono riusciti a non passare il Natale in famiglia."Quest’anno la pianteremo di dire che il Natale ci rende tutti più buoni? Perché non siamo credibili", scrive infatti Porcelli Safonov nella descrizione del podcast- "La realtà - aggiunge - è che ogni anno. La maratona dei regali, il saggio dei bambini, il cenone e il pranzo, sono tutte manifestazioni di questa cattiveria . Quante volte avete desiderato di trovare la scusa perfetta per passare il Natale sul vostro divano?". Non è questione di essere Grinch, verdi d'invidia nei confronti di chi invece vive questo periodo con raddoppiata gioia e buonumore, circondato dall'affetto dei propri cari. No, è qualcosa di più sottile, che più o meno ognuno di noi - ammettiamolo senza vergogna - ha provato almeno una volta nella vita:verso certe ritualità ripetute di anno in anno, sempre uguali, granitiche. Ecco perché non ci sono buoni sentimenti in questo podcast che parte invece dell'assunto che il Natale stia diventando sempre più cattivo, così come le persone stesse. Ipotesi o dato di fatto è tutto da dimostrare: fatto sta che certe tradizioni, come i regali 'forzati' o le interminabili maratone a tavola sono tutte manifestazioni di questa cattiveria.Valeria vorrebbe passare la notte della vigilia natalizia a servire pasti caldi ai senzatetto. Sfortunatamente, durante le feste natalizie, le mense dei poveri sono assediate da volontari, molto più spiacevoli dei suoi parenti.L’eroe Fabrizio si scervella per trovare una scusa credibile per non andare al pranzo di Natale.Carlo è stato invitato al pranzo di Natale organizzato per chi non ha una famiglia. Ma, se avesse avuto maggiori dettagli sulla compagnia sarebbe corso al pranzo di sua madre.Durante ogni pranzo di Natale arriva la solita discussione divisiva. Qualche famiglia riesce a superare il conflitto. Qualcun’altra, no.Cristiano passa la notte di Natale da vero supereroe, bussando alle porte di tutti i condomini dove vivono bambini che ancora si ostinano a credere a Babbo Natale!è una creativa e scrittrice romana con padre italo-russo. Laureata in Lettere e Filosofia con indirizzo storia del costume, ha vissuto a Roma, New York e Madrid e ha lavorato per dieci anni nell’organizzazione di eventi internazionali fino al 2010, quando ha deciso di lasciare la sua professione per dedicarsi alla, a partire dal blog di racconti umoristici, "Madame Pipì". Per Fazi Editore ha pubblicato "Fottuta Campagna" e "Storie di Matti". Dal 2014 è in tour con diversi progetti di satira e: Piaghe, Il Rìding Tristocomico, Egozoico, Diritto civile ed altre parolacce, Tumorismo, Omeophonie, Fiabafobia, Consigli di bellezza per periferie, sono alcuni titoli dei suoi monologhi coi quali viaggia l’Italia. Dal 2018, collabora con l’Università di Pavia, con una docenza legata alle tecniche di improvvisazione applicate agli ambiti manageriali. Nel 2020 ha scritto e condotto il format TV per LaEffe, Scappo dalla città. Dal 2022 scrive per il mensile TerraNuova una rubrica umoristica. I suoi monologhi sono diventati virali sul web, suo malgrado.