New York, le statue di George Floyd, Breonna Taylor e John Lewis in mostra per Seeinjustice

Tre volti, tre simboli, tre statue: i volti diin mostrasono state inaugurate le tre opere che fanno parte di una mostra d'arte pubblica ispirata dagli eventi del 2020, eventi che hanno dato la possibilità a moltissime persone di prendere posizione per chiedere giustizia, come fece una volta il deputato John Lewis. Un'organizzazione newyorchese,, ha deciso infatti di scendere -letteralmente-, creando questa piccola ma significativa esposizione, intitolata. Le tre sculture, dell'artista Chris Carnabuci, mirano a "collegare i monumenti con un movimento", per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'ingiustizia razziale che caratterizza il Paese. L'obiettivo di Confront Art è quello di ", creando opportunità di collaborazione tra artisti emergenti e organizzazioni affermate".Le sculture dei tre personaggi, due dei quali ormai simboli del movimento Black Lives Matter, sono alte circa tre metri mentre sulle loro basi ci sono. Rimarranno in mostra a Union Square per un mese., fratello di George, ha pronunciato un commovente discorso all'inaugurazione: ". Quello che sto facendo in realtà per mio fratello, perché non è più in grado di farlo.. E questo è quello che tutti devono capire, che dovete sapere:. Ognuno, ogni respiro che fate. Non sprecatelo". "Faremo tutto questo e amore, pace e unità, e", ha aggiunto. Ildi questa installazione è destinato a, alla, allae alla