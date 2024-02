Nonna Italia paracadutista a 90 anni: "Il prossimo lancio? Per festeggiare le 100 candeline"

Il parere dell'esperto

Nonna Italia, un'eccezione ma non l'unica

Il precedente

Un lancio con il paracadute per festeggiare il proprio compleanno. Nulla di strano, direte voi. E invece qualcosa di strano, o meglio di ‘particolare’, c’è eccome. Protagonista del lancio infatti è una giovane signora di appena 90anni, che di nome fa, significativamente. Nata nel 1933 a Castelplanio, risiede ad Ancona, Italia, e qualche giorno fa ha scelto l’aviosuperficie diper trascorrere una giornata da brividi. E non è nemmeno la prima volta: quello compiuto in compagnia delle nipoti è il quarto lancio di nonna Italia, che ha cominciato la suaalla soglia dei 70anni, nel 2001. Poi ancora nell’aprile del 2007 e quindi nel giugno 2012. “Voglio ringraziare il signor Achille che ha pilotato l’aereo dal quale ci siamo lanciati e il mio istruttore Antonio, è stato bravo e paziente” dice. E svela cosa si dicessero in volo: “Mi chiedeva se ero soddisfatta"."Siamo andati in discesa libera fino a 1.500 metri dal suolo, poigrande e siamo dondolati sino a terra. Il panorama era eccezionale, si percepisce l’immensità dello spazio - riprende -. Sono esperienze che bisogna vivere, ma consiglio di farle solo a chi se la sente, non bisogna dimostrare niente a nessuno”. “Un’emozione che non si può esprimere a parole” questo il suo primo commento dopo essere atterrata in tandem con l’istruttore Antonio Nardelli. “Quando ho cominciato, nel 2001 - racconta l'aitante novantenne - lanciandomi da, mio figlio non sapeva niente e si arrabbiò molto. Dal resto, avevo già 68 anni! Ma io sono sempre stata sempre attratta dal volo e se mi chiedono perché ho cominciato così tardi rispondo che da giovani i soldi servono per altre cose: avessi potuto avrei partecipato anche al corso di paracadutismo”. “ Le soddisfazioni sono arrivate dopo -a ggiunge Italia- una proprio nell’ultimo weekend: sono riuscita infatti a far lanciare tre generazioni contemporaneamente… Mi hanno seguito mio figlio Roberto e i miei due nipoti, Giacomo di 29 anni e Viola di 22, studentessa a Lisbona. Ho rotto il ghiaccio io, poi si sono lanciati tutti gli altri. E’ bello, la famiglia mi sostiene ed apprezza la mia passione. Loro abitano a Latina, sono tornati nelle Marche appositamente per questa esperienza da fare tutti assieme. E’ stato stupendo”.Italia è un caso raro, ma non isolato. Del resto, secondo il dottor Di Brian D. Johnston , Exercise Specialist, International, l’attività fisica è un toccasana spesso trascurato dalle persone avanti con gli anni che credono di avere dei limiti insormontabili nell’affrontare soprattutto certi tipi di disciplina. E così almeno il 75% delle persone di età superiore ai 65 anni non svolge attività fisica ai livelli consigliati, nonostante ne siano noti i vantaggi per la salute quali una vita più lunga, e una migliore qualità della vita (per esempio, resistenza, forza, umore, flessibilità, qualità del sonno, funzione mentale).Inoltre, precisa il dottore, “molte persone anziane non sanno a quale livello di difficoltà fare attività fisica e non sono consapevoli di quanta attività siano in grado di svolgere”. Invece “l’attività fisica è uno dei modi più sicuri per migliorare lo stato di salute. Anzi: a causa del declino delle capacità fisiche dovuto all’invecchiamento e ai disturbi più comuni in tarda età, le persone anziane possono trarre benefici dall’attività fisica in misura maggiore rispetto ai più giovani”. L’ attività fisica offre benefici comprovati anche se viene iniziata in età avanzata. Un allenamento di forza leggero di base aiuta infatti le persone anziane a svolgere le attività quotidiane. Certo, non tutti gli anziani possono svolgere attività fisica in modo sicuro. Alcune patologie cardiache e un’alta pressione sanguigna non controllata o il diabete mellito possono rendere pericolosa l’attività fisica per alcune persone. Altre patologie, come ad esempio l’artrite, possono rendere complicato lo svolgimento di attività fisica. Tuttavia, la maggior parte degli anziani, anche quelli che soffrono di cardiopatie, sono in grado di svolgere attività fisica.. Ma molti specialisti suggeriscono che anche altre discipline ‘estreme’ c ome il parapendio o il rafting, possano essere tranquillamente praticate dagli ‘over’. Ma lei è un'eccezione. “Ho tanti amici ed amiche, sono tutti contenti per me e mi hanno fatto i complimenti” aggiunge. “ Mio marito è mancato 10 anni orsono, nel 1942 in tempo di guerra faceva parte dell’aviazione e forse ha condizionato anche me (sorride, ndr). Il segreto per mantenersi vivi? Amare la vita e il prossimo. Io ero una impiegata amministrativa alla provincia di Ancona, in pensione ho iniziato a girare il mondo”. Fermarsi ora? Giammai, assicura Italia! “ Prossima tappa? In Cornovaglia, Regno Unito, nella terra di Re Artù, perché le favole aiutano a sognare e a vivere. E il quinto lancio col paracadute? Appena compirò cento anni”.Un precedente riguarda dell’australianasuperati si era lanciata con il paracadute nel 2018, per una buona causa, cioè raccogliere fondi che vadano a finanziare la ricerca per trovare una cura alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></span>

Paracadutista a 102 anni

Alla bellezza di 102 anni e 194 giorni, Irene O’Shea aveva tutte le carte in regola per stabilire ilcome. Il precedente detentore del record si chiamavae ha effettuato il suo lancio all’età di 102 anni e 172 giorni.