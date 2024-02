Oltre “Il Muro”: un romanzo che abbatte le barriere che imprigionano anche chi le costruisce

Un romanzo toccante sui temi dellee del: si intitolaed è firmato dall’avvocato, scrittore e documentarista, da sempre impegnato nell'ambito dei diritti umani. Narra l’amicizia fraIlda e, di nome Omar, accomunati dalla speranza in un mondo migliore, nel clima di tensione che domina le strade di Gerusalemme agli inizi del duemila.La narrazione, con a tratti sullo sfondo anche la città di Firenze, si svolge attraverso pagine che coinvolgono per umanità e mostrano con delicatezza ma anche con grande realismo, le condizioni di sofferenza, precarietà e paura le ragioni di, facendoci comprendere come il dolore non ha età, non ha colore, sesso, religione, ma è soltanto umano. Sonoa tenere imprigionati sia chi vi sta dentro che chi rimane fuori, perché senza pace non c’è futuro. Ne abbiamo parlato con l'autore."Nel tentativo di superare queste barriere - che purtroppo appartengono a tutti noi nei confronti dell’altro, di chi non conosciamo, di chi è dall’altra parte del muro, della barricata, del pensiero o delle scelte religiose, culturali, politiche - è sempre una sola la strada: quella di mettersi in ascolto e di cercare di capire quali sono i punti in comune che ci avvicinano all’altra persona. Soltanto così si riesce a trovare un punto di dialogo che spetta, ovviamente, ad entrambe le parti coltivare perché diventi costruttivo"."Chi ha più coraggio. Chi ha un atteggiamento di speranza nei confronti della vita; chi ha la capacità di scommettere che la vita ti regala, ti fa credito sul bene. Finché noi avremo il coraggio di sentirci debitori nei confronti della vita, questa ci darà sempre credito"."Per noi è un atteggiamento difficile perché siamo tutti immersi nella cultura della pretesa nei confronti della vita, nessuno escluso. E ciò ci allontana e viviamo male. Nel momento in cui diciamo "la vita mi ha dato tanto" è evidente che la vita ci darà ancora di più. Di buono abbiamo la capacità di costruire ponti invece che muri"."Oggi in effetti prevale la comunicazione. Siamo pieni di comunicazione, ma l'importante non è comunicare, quanto invece riuscire a creare l’ambiente, l’habitat per il dialogo. Spesso noi abbiamo un imprinting di 'comunicare a senso unico' (io dico tu ascolti). Il dialogo invece è fatto di un noi. Noi insieme costruiamo un momento di condivisione che dovrebbe servire ad entrambi per capire chi è l’altro, per permetterci di ascoltarlo, per capire – quello che è emerso durante la pandemia – che da soli non ci si salva, ma soltanto con il noi ci salviamo. Se il noi prevale sull’io il mondo è migliore"."La comunicazione ha la sua importanza, però il dialogo, fatto di ascolto e comunicazione reciproca è fondamentale, irrinunciabile"."Quando scrivo lo faccio perché sento dentro un’esigenza neutra, non ho in mente il lettore, il destinatario. I destinatari sono tutti. Mi sto rendendo conto che questo romanzo sta colpendo persone di ogni età: ho avuto riscontri da giovani come da persone di novant’anni. Col tempo mi sono accorto che probabilmente dovrebbe essere letto nelle scuole perché è un libro che permette ai ragazzi di farsi domande sulla pace, sulla guerra, sul dialogo, sull’incontro con l’altro. Una problematica che ci portiamo sempre dietro nella vita. Mi fa piacere che "Il Muro" sia stato adottato in alcune scuole come testo estivo, perché il futuro di una società più attenta al dialogo e alla pace sono i ragazzi. Saper ascoltare l’altro è difficile in una civiltà fondata sull’io e che difficilmente va sul noi. Con la pandemia e l’utilizzo sempre più forte dei social, l’io spesso si esprime senza il dialogo diretto, senza la dovuta attenzione all’altro, ed emerge molto l’eco di se stessi. Spesso l’ego prevale sull’ascolto erigendo così muri, barriere – anche social – dove rinchiudiamo gli altri e soprattutto ci rinchiudiamo".