Patrizio nel paddock della Formula 1: il sogno di incontrare Leclerc

L’esperienza a Monza, la gioia di Patrizio

Il mostro sotto al letto

Nuove passioni e nuovi sogni

È passata poco più di una settimana da quando la vita di unaè stata rivoluzionata da un videomessaggio ricevuto dal pilota Ferrari di Formula 1 Charles Leclerc in persona. Stiamo parlando di papà Luciano, sua moglie Sara e, un dolcissimo bambino di 10 anni affetto da, un’encefalite post infettiva di origine autoimmune che provoca sintomi neuropsichiatrici importanti e impattanti.Patrizio è un grande appassionato di Formula 1 e fan sfegato di Charles Leclerc. Già l’anno scorso, a Babbo Natale aveva chiesto di poter avere con sé il pilota per giocare. Un sogno per certi versi realizzatoe assistendo alle prove del proprio idolo e ancor di più con l’inaspettato videomessaggio ricevuto una volta tornato a casa. Un’esperienza resa possibile da Giovanni Gravili, presidente dell’ associazione i Nodi d’Amore e delegato di Genitori Pans Pandas Bge Odv, che ha organizzato la visita al circuito di Monza e un incontro, purtroppo saltato, con Leclerc."Quando ha Patrizio ha saputo che saremmo andati a Monza è stato al settimo cielo – racconta il padre Luciano -. Volevamo fargli una sorpresa e non gli abbiamo detto che, da programma, avrebbe dovuto incontrare il suo eroe. Patrizio ha riconosciuto personaggi, giornalisti, fatto foto e parlato con gli addetti ai lavori. Non siamo riusciti ad incontrare Leclerc per problemi di tempistiche, ma siamo andati a vedere". Una bellissima giornata con un finale da favola, che né Patrizio né i genitori potevano immaginare: Leclerc, dispiaciuto, ha fatto recapitare un, scusandosi e assicurando che si vedranno in un’altra occasione. "Quando ha visto il video messaggio di Leclerc ha pianto" ha raccontato la madre. Ma erano lacrime di gioia, per il suo mito.Come molti altri 'bambini pandas', anche lui ha una storia di, e solo grazie alle continue lotte dei genitori ha intrapreso un percorso di cura efficace. "Abbiamo una collezione di diagnosi diverse – racconta la madre Sara -, nessuno però ci aveva mai indicato la possibilità della pandas. Fino al 2019 ci dicevano che si trattava di disprassia verbale . Poi, durante il primo lockdown ha ingoiato una pila stilo e ha dovuto fare la penicillina di copertura: in 12 ore ho sentito mio figlio parlare in modo corretto”.Da quel momento Sara e il marito hanno iniziato le ricerche e, grazie all’aiuto del gruppo 'genitori pandas', sono stati indirizzati ad una dottoressa che ha riscontrato che il bambino è affetto dalla sindrome. “Adesso– continua la madre -, prima Patrizio non usava il linguaggio, oggi interagisce normalmente e migliora sempre. La pandas la chiamo ‘’, ogni tanto fa vedere un tentacolo, ma può essere scambiato per qualsiasi altro disturbo del neurosviluppo. Il nostro consiglio è di non fermarsi alla prima diagnosi”.Oggi Patrizio ha scoperto una, sta imparando l’inglese e il francese, guarda i programmi e i cartoni animati in lingua originale, pure in tedesco. “Abbiamo scoperto che sa parlare francese il giorno in cui siamo stati a Monza, quando ha parlato con Frédéric Vasseur, il responsabile box Ferrari, che è francese – raccontano i genitori -. Il bambino”. Il giovanissimo perugino non smette di chiedere notizie del suo eroe, mentre continua a coltivare le sue passioni più grandi oltre la Formula 1, le gare con le macchine telecomandate ed esercitarsi a. Perché, se con Leclerc ha realizzato il suo sogno di bambino, Patrizio sa già cosa vorrà fare da grande: il giornalista e, se continuerà a dimostrare la tenacia e la passione che lo contraddistinguono, non c’è dubbio che ci riuscirà.