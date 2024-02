Pete e Chasten Buttigieg con i gemelli alla Casa Bianca: uno scatto nel segno dell'inclusione

A volte le differenze sono talmente grandi da sembrare di trovarsi in un'altra epoca. Mentre in Italia il leader della Lega Matteo Salvini si scagliava, per l'ennesima volta,, annunciando su Instagram la nuova mozione della Lega da presentare al governo di rendere reato la procreazione medicalmente assistita anche per gli italiani che decidono di recarsi all’esterno, dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, una foto postata su Twitter mostrava quanto in America lo status deiUna grande sala, gli alberi di natale sullo sfondo, illuminati a festa, e due persone in primo piano, anzi quattro, per la precisione. Il segretario ai Trasporti dell'amministrazione Biden,, hanno infatti festeggiato l’arrivo del 2022 con una bellissima foto scattata all’interno della. Sui loro volti, coperti dalla mascherina, era però ben visibile la gioia e un pizzico di emozione per il momento. Anche perché il 2021 è stato un anno importantissimo e ricco di eventi per i coniugi Buttigieg. Il 39enne Pete è stato il primo candidato alle presidenziali dichiaratamente gay della storia d’America , poi primo ministro (ai trasporti, appunto) ad essersi dichiarato omosessuale. A settembre poi, Joseph August e Penelope Rose. Un sogno realizzato per i due papà, che fin dalle prime apparizioni in pubblico avevano dichiarato di voler provare a diventare genitori. È stato Chasten a postare lo scatto su Twitter, ricordando proprio come ". Buon anno amici. A un 2022 sereno e gioioso!". Soprannominati affettuosamente "Gus", i piccoli erano già apparsi sui social della coppia il giorno di Natale, con l’intera famiglia in posa davanti a un albero di Natale.Scatti che sono subito diventati virali sulle piattaforme, con migliaia di like e condivisioni (molto diverso da ciò che era accaduto quando, nei primi giorni dopo l'adozione, Buttigieg aveva presodai Repubblicani e dalle tv dei conservatori). Sono state tantissime le famiglie arcobaleno che, nei commenti ai post, hanno pubblicato le loro foto come risposta a questo dolcissimo scatto, che rimarca in modo deciso il. Basti pensare che, in netto contrasto rispetto alle scelte adottate dal, votate –inutile negarlo– all'ha voluto ringraziare la comunità già nel giorno del suo insediamento, promettendo anche tutele per le persone transgender. E così è stato. In un anno, circa, di mandato ha, ha nominato la dottoressa trans Rachel Levine sottosegretaria alla sanità e l, Chantale Wong, oltre ad un ambasciatore gay per Svizzera e Liechtenstein ; e ancora, ha firmato uno storico memorandum per i diritti Lgbtq a livello globale dichiarando invece 'guerra' alla transfobia, ha nuovamente concesso l’autorizzazione alle, ha ripristinato l'assistenza sanitaria per le persone trans* e omosessuali ed è infine tornato a, celebrandolo insieme a sua moglie Jill. Insomma ha tracciato di nuovo una strada a mattoncini colorati verso l'inclusione di tutti negli Stati Uniti e lo scatto della famiglia Buttigieg alla Casa Bianca ne è un valido e commovente esempio.