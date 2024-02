Più donne nelle discipline scientifiche, ma le pubblicazioni sono ancora appannaggio dei maschi

Il numero di donne che intraprendono una carriera scientifica è molto più elevato rispetto a 20 anni fa, ma le ricercatrici sono ancora associate ascientifiche rispetto alle controparti maschili. Lo documenta uno studio, riportato in un approfondimento della rivista Nature e pubblicato sul server di prestampa arXiv, condotto dagli scienziati dell’Università di Leiden nei Paesi Bassi, che hanno analizzato il database di, un database creato dalla casa editrice Elsevier. Il team, guidato da Ludo Waltman, ha valutato le pubblicazioni diin tutto il mondo, considerando scienziati che avevano prodotto almeno. Gli autori hanno riscontrato unche hanno intrapreso una carriera scientifica. Se, infatti, nelsi contava solo ildi ‘quote rosa’, negli ultimi anni le scienziate rappresentano circa ildelle occupazioni in ambiti di ricerca scientifica. Waltman afferma che è importante utilizzare stime concrete e precise per valutare la discrepanza di genere nelle carriere di scienza. Secondo i risultati del team, inoltre, le donne raggiungonomolto più raramente rispetto alle controparti maschili, e tendono acon una frequenza maggiore rispetto agli uomini. “Sebbene la durata delle carriere scientifiche di uomini e donne sia abbastanza simile - riportano gli esperti - esistono alcune importanti differenze nel modo in cui si sviluppano i loro impieghi”. Tra le limitazioni dello studio, gli autori riconoscono, che insieme rappresentano circa un terzo della popolazione mondiale. “Se si implementassero nel sistema le informazioni su questi due paesi - osserva Flaminio Squazzoni, sociologo dell’Universita’ degli Studi di Milano - è probabile che la prospettiva risulti differente, ma il lavoro del team di Waltman evidenzia delle tematiche importanti”. “La lente attraverso cui si esaminano le diversità di genere nella scienza non è ottimale - commenta Waltman - perchè ilnon rappresenta necessariamentedi una florida carriera scientifica. Il nostro lavoro evidenzia comunque un significativo aumento del numero di donne che intraprendono le discipline scientifiche, anche se la variabilità tra i paesi considerati è molto ampia. Sarà necessario approfondire questi aspetti”.