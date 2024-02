Pulizie naturiste: l'annuncio per lavorare nude a 150 euro l'ora

"Ricerco donna pulizie Naturiste, appartamento a Monza", si leggeva.

L'annuncio per Pulizie Naturiste e i precedenti italiani

L'idea di Claire O' Connor

Uk Naturist Cleaners

Se vi offrisseroper fare le pulizie casalinghe completamente, accettereste? Non è uno scherzo, ma quello che recitava un cartello apparso (e poi rimosso, forse perché avevano già trovato la candidata ideale) su un gruppo social della Brianza.Stirare, pulire, cucinare, rassettare senza vestiti: le pulizie en nudité possono forse apparire come una pratica inconsueta, ma al di là del moralismo pudico evidentemente sta prendendo piede anche nel nostro Paese. All'estero è già realtà, perché ci sono vere e proprieche offrono questo servizio, chiedendo e ottenendo in cambio lauti compensi."Ricerco donna pulizie Naturiste, appartamento a Monza", a corredo il ricco compenso: 150 euro all’ora. Questo quanto si leggeva nel post social di un gruppo della Brianza. C'è chi l'ha, pensando a uno scherzo. Altri hanno invece, polemizzando sullo 'sfruttamento' inadeguato del corpo femminile. Poi l'annuncio è scomparso e così le polemiche. Eppure non è la prima volta che appaiono offerte di lavoro simili: come si legge su Il Giorno , che a sua volta richiama un articolo di QuiComo, una ragazza comasca di 28 anni, una volta concordato il suo impiego da collaboratrice domestica per un signore del luogo, si era sentita avanzare la stessa proposta. "Mi ha chiesto se volessi fare le pulizie nuda e anziché per il compenso pattuito inizialmente (12 euro l’ora) mi offriva 100 euro () ma dovevo stare senza vestiti". La risposta: no grazie.E se invece fosse la stessa donna delle pulizie a proporvi questa offerta? L'idea è nata, un po' per scherzo e un po' per racimolare qualche sterlina in più, a una ragazza inglese,, che lavorava per un'impresa di un hotel. Oggi però, come racconta a Today.it, attraverso il business messo in piedi, la 35enne arriva a guadagnare 95 sterline (poco più di 110 euro) all'ora offrendosi di occuparsi della cura delle case altrui completamente nuda . E la sue famiglia come l'ha presa? Claire, infatti,, ma questo non le ha impedito di creare la sua impresa, " Fantasy Clean " (presente anche sui social), che conta anche alcune dipendenti. Il marito, Rob, se all'inizio pensava si trattasse di uno scherzo, col tempo ha accettato di buon grado la cosa: sua moglie pulisce le case di sconosciuti completamente nuda o indossando solo lingerie. "Nessuno può toccare né scattare foto, eè contemplato" ci tiene a precisare O' Connor, spiegando che ovviamente nel suo lavoro è necessario un rigido codice di comportamento. "Semplicemente arrivo, faccio il mio lavoro, e me ne vado". Per una sessione di pulizie in nudo totale, la britannica prende 95 sterline all'ora, che diventano 85 se 'solo' in topless, e 75 se indossa lingerie, oppure vestita da cameriera sexy."Siamo fornitori professionali di servizi di pulizia che credono nel naturismo", si legge invece in homepage su Uk Naturist Cleaner , un'altra agenzia per persone che si prestano alle pulizie naturiste, mettendole in contatto in modo sicuro con i clienti. I costi del servizio vanno in questo caso dai 50 euro l’ora se le collaboratrici (o collaboratori) si spogliano ai 26 se rimangono vestite/i. Ogni cliente sceglie direttamente dal sito la colf che preferisce in base alle sue esigenze e la durata massima della 'prestazione' è di un'ora.Il rischio è quello di cadere nel facile stereotipo delleil quale, oltre a una cena in tavola e a una camicia stirata e profumata, pretende anche di appagare il suo 'appetito' mascolino con la visione della sua collaboratrice domestica (quando non è la moglie stessa) completamente nuda che si prende cura di lui. Ma il ritornello dev'essere piuttosto quello del "" e se è la donna stessa a scegliere di lavorare senza veli, libera di fare ciò che vuole con il proprio corpo, allora ben vengano le pulizie naturiste.