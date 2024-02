Quanto fa bene la realtà su BeReal: l’autentica e sincera qualità del tempo non perduto

Cos’è BeReal? Com’è nata e come funziona?

Una sfida a mostrare la realtà

È un social anti-social?

Darsi un appuntamento a un orario preciso, incontrarsi e scambiarsi un sorriso, condividere i pochi attimi passati insieme.che, per una volta,, un tempo in cui finalmente siamo onesti con noi stessi e con gli altri. No, non ci troviamo davanti a scuola e questo non è “Il tempo delle mele”. BeReal più che un social è una provocazione intelligente nei confronti di Instagram e di TikTok, nei confronti degli influencer e del patinato mondo in cui tutti cercano di apparire belli, ricchi e felici, nei confronti della necessità dei giovanissimi di piacere sulle piattaforme social."BeReal – Your friends for real" èda due ragazzi francesi:. Dopo due anni di discreto successo in Francia è esplosa negli Stati Uniti per poi diffondersi nel resto del mondo. Il motto della piattaforma è “BeReal is life, real life, and this life is without filters”. Cioè pubblicare foto senza filtri , senza la paura di apparire in disordine , più buffi, esattamente come siamo. Come funziona? L’app è molto semplice. Aogni utente riceve una, dovrete cliccarci su rapidamente. L’app vi chiederà di: la prima con l’obiettivo anteriore del cellulare, quello per i selfie, l’altra con la fotocamera posteriore. Avrete unpreciso per scattare e, unica limitazione: prima scatterete una foto e prima potrete vedere cosa i vostri amici hanno condiviso. Inoltre, potrete scegliere se(Discovery), avrete la possibilità di aggiungere una caption, di salvare la foto sul vostro dispositivo e di condividere la vostra posizione, facendo così sapere agli altri utenti dove vi trovate in quel momento. L’obiettivo? Ridurre, annullare quasi, la necessità e la ricerca di interazioni con i contenuti. La caccia all’ultimo like si spegne su BeReal, un social in cui essere esattamente come familiari e amici vi vedono.Sebbene sia nata nel 2020, solo di recente l’app si è diffusa in Italia. Come spiega G.M.: "L’uso crescente poi nel mio gruppo di amici mi ha convinta,, a scaricare l’app e provare a usarla". Ad altri, come F.A., ha convinto il fatto di poter "ciò che sto facendo". G.M., 27 anni, ci racconta: "BeReal è una sorta di stories giornaliera,. Certo che su Instagram mostriamo, chi più o chi meno, ciò che vogliamo, questo rende BeReal più immediato, realistico, relatable forse. Ma è difficile commentare, perché apri l’app solo raramente e una volta chiusa è difficile riprendere il giro di commenti o emoji". "La differenza è che non puoi pubblicare più di un contenuto" aggiunge F.A., 25 anni, "è bello che puoi, senza per forza doverle seguire, vedere cosa stanno facendo le persone che non vivono nella tua stessa città. Ed è bello perché sono attimi, istantanee del momento. Secondo me dovrebbero eliminare la possibilità di caricare la foto molte ore dopo aver ricevuto la notifica.".A differenza di app come Instagram e TikTok, in cui la realtà risulta essere costruita, conformata ai gusti del momento, ai trend di mercato, su BeReal la simmetria fotografica di una vita perfetta risulterebbe forzata. Eppure l’app di, nella prima versione del 2010, era stata pensata per condividere, mentreserviva a comunicare attraverso la(propria o altrui), la musica, tutte quelleche una foto immortala ma solo parzialmente. Vero è che, a modo proprio, i social imparano a rigirarsi e riproporre le funzionalità più specifiche e caratterizzanti. L’arrivo di BeReal, dunque, purifica il modo in cui gli utenti s’approcciano ai social, ma questo lo rende anti-social? "" ammette C.V., 21 anni. "Sì, Instagram ha perso un po’ quella vena di autenticità perché ormai è uno strumento di, d’informazione ma anche divulgazione. Io l’ho scaricato nel 2012, ho proprio visto tutte le trasformazioni, non m’aspettavo che dopo dieci anni potesse cambiare così tanto o di scoprire le potenzialità di una piattaforma applicate all’informazione come al mercato. Tralasciando le storie, dietro le foto pubblicate come post, sondelle foto pubblicate su BeReal". Un social che non si basa sulle visualizzazioni, sul numero di like, sui commenti ricevuti. Certo,, mai privata, ma naturale; una sfida a mostrare la realtà che, sì, può fare bene. C.V. racconta: "Secondo me un social può costruire una società che fa bene, è una. Non sono sicura che queste piattaforme ci portino a sentirci meno soli, sicuramente ci permettono didi una persona. Se penso ai miei amici universitari, o anche al mio profilo, molto spesso sono monotoni perché ci si ritrova a condividere momenti di studio e questa cosa avviene magari quotidianamente. Forse abbiamo finalmente realizzato che non è tutto costruito come appare su Instagram nella sua versione 'romanticizzata'. C’è una differenza sostanziale tra chi utilizza, nel secondo caso l’autenticità non si perde. BeReal fa capire che c’è una fetta di spontaneità che nel tempo abbiamo perso, che abbiamo iniziato a pensare ai social come una vetrina e meno come uno spazio in cui condividere la parte più autentica di noi".