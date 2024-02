Questione di inciviltà: nelle carceri italiane il sovraffollamento continua a mangiare spazi vitali ai detenuti

Nelle carceri italiane 120 detenuti ogni 100 posti

Meno di quattro metri quadrati di spazio pro capite

Dal sovraffollamento al problema sanitario

Sono ormai in pochi a ricordarlo, ma. Alla fine secondo i dati di Antigone sono stati circaindiversi istituti:di loro sono morti, mentre tra gli agenti della polizia penitenziaria si contarono. Ingenti i danni, dovuti alla distruzione di intere sezioni di alcune strutture carcerarie. Oltre all’evasione di decine di persone detenute nel carcere di Foggia. Quell’ondata di proteste scattò, non casualmente, a ridosso del primo lockdown nazionale, in seguito ad una serie di misure che già avevano a che fare con l’ondata pandemica e con le politiche di contrasto che il governo stava mettendo in campo. Ad accendere la miccia fu l'arrivo delle prime restrizioni per i carcerati tra cui la, e. Ma, a di là della situazione contingente, è chiaro che quelle rivolte erano radicate in una serie di condizioni didelle strutture carcerarie che le misure di contenimento derivate dal covid avevano rese letteralmente esplosive: ambienti chiusi, spesso insalubri e già caratterizzati da molte restrizioni. In Italia,, il Covid ha dunque acuito vari problemi strutturali preesistenti.Prima dello scoppio della pandemia a inizio 2020, nelle strutture penitenziarie italiane erano recluse più di, collocando il nostro Paese al, che ne avevano rispettivamente circa 75mila, 71mila e 63mila. Diverso è il discorso se si prende in esame il numero di carcerati in rapporto alla popolazione totale: nel nostro Paese, stando ai dati del 2019, ci sono 104 carcerati ogni 100mila abitanti, al di sotto della media Ue che è pari a 119,6. Con una tendenza all’aumento progressivo,quando, in virtù dell’indulto concesso dalla legge 241/2006,. Il risultato di questa crescita, anche in funzione del fatto che nel frattempo, né sono state ammodernate le vecchie, è che in Italia il numero di detenuti ha continuato a eccedere la capacità degli istituti, rendendo ilun problema particolarmente pesante. Da questo punto di vista l’Italia vanta il risultato peggiore: con circa, superato negativamente solo da Cipro (134,6 su 100). Nel nostro Paese inoltre si registrano forti differenze a livello regionale:. In particolare in Sardegna, i cui istituti nel 2021 disponevano di 559 posti non occupati, mentre come tasso di occupazione la precede soltanto la Valle d'Aosta (75,5%). La Sicilia, seguita dalla Lombardia, è invece la regione con il maggior numero di prigioni (23). La regione con le carceri più sovraffollate è invece, con un tasso di occupazione pari al 139,5%. Seguono(127,4%) e(126,4%). La Lombardia è anche la regione in cui, in numeri assoluti, è recluso il numero più elevato di persone (7.763) oltre a disporre della maggiore capienza (6.139 posti), ed è anche la regione con più detenuti rispetto alla capienza regolamentare delle sue strutture (1.624 detenuti in più rispetto ai posti disponibili), essendo anche la regione più popolosa d'Italia.Il risultato è che, che è la soglia minima indicata dal comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Con l’arrivo del covid, il sovraffollamento, da questione di civiltà, si è immediatamente trasformato in un problema sanitario. Gli spazi ridotti, la scarsa aereazione e la scarsa igiene hanno infatti facilitato la diffusione del virus, rendendo difficile il rispetto dei protocolli sanitari (in primis il distanziamento sociale) e aumentando in maniera esponenziale la probabilità di contagio. Secondo il monitoraggio condotto da Antigone , durante la prima ondata della pandemia, tra marzo e ottobre del 2020, si sono registrati pochi contagi nelle carceri italiane. Durante la seconda ondata (tra ottobre e dicembre del 2020) invece i numeri sono rapidamente saliti, facendo registrare un tasso di positività superiore a quello del resto della popolazione:. Analogamente,, e a febbraio 2021 91,1 contro 68,3.Secondo i dati raccolti da, che conduce un'azione di monitoraggio dei decessi all'interno delle carceri, sono invece. Quattro solo nelle carceri di Milano. Dati drammatici, anche perché il covid è andato ad impattare su una situazione sanitaria già molto precaria, con le numerose comorbilità pregresse di molti detenuti che ne hanno aggravato gli effetti:. Tutte patologie che hanno mediamente un'incidenza più elevata nella popolazione carceraria, anche a causa delle condizioni socio-economiche, inferiori alla media, della maggior parte dei detenuti. A fronte di questo ogni struttura penitenziaria disponeva, nel 2019, in media di appena, e nel 70% dei casi si trattava di lavoratori precari. Risorse cioè assolutamente insufficienti già in condizioni normali, figuriamoci durante una pandemia. Una condizione diffusa direte voi. In realtà no. In numerosi Paesi UE, il tasso di positività tra i detenuti è stato costantemente inferiore a quello del resto della popolazione. Tra questi spicca il Lussemburgo, dove il tasso di positività tra la popolazione totale era maggiore di quasi 6 punti percentuali rispetto alla popolazione detenuta (8,74% contro 3%). Seguono Repubblica Ceca e Spagna, con una differenza tra i due gruppi considerati di oltre 5 punti. Segno che le condizioni dei detenuti, all’arrivo del Covid, erano molto migliori che nel nostro Paese.