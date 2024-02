Sarah Felberbaum: "So cosa significa la depressione, mi facevo del male fisico"

La storia d'amore con De Rossi

"So cosa significa laHo avuto problemi con il cibo, impiegando anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché". Sono queste le parole che, attrice italiana di origini britanniche, ha pronunciato durante un'intervista per Oggi. La modella, sposata dal 2015 con, ex capitano e centrocampista della Roma, ha raccontato il periodo più buio della sua vita: "È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho fatto". La primogenita Olivia Rose è nata il 14 febbraio del 2014, prima del matrimonio, avvenuto il 23 dicembre del 2015. Nel 2016 il loro amore ha dato alla luce il secondogenito. Proprio in seguito alla sua nascita, la conduttrice televisiva ha vissuto la sua sfida più difficile: "Noah aveva appena un mese e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice. Ma mi avevano fatto una proposta e mi è mancato il coraggio di dire no. Avrei dovuto prendermi del tempo"."A volte pensi di essere invisibile, che la gente non veda quanto stai soffrendo. L’unica che se n’era accorta e me lo ha detto è stata mia suocera", prosegue. "So cosa significa la, ho avuto, e ho impiegato anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché. È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio". Un racconto a cuore aperto, che testimonia tutto il dolore vissuto negli ultimi anni. "Avrei dovuto prendermi del tempo", ha raccontato. Un percorso in via di risoluzione, che ha richiesto il confronto con psichiatra, fondamentale per riuscire a superare i momenti di difficoltà più profondi e cupi.Ma non c'è solo dolore nell'intervista. La showgirl ha raccontato anche della sua relazione con l'ex calciatore e capitano della Roma: "Quando l’ho conosciuto ho detto: 'Vabbé, un calciatore , non può essere', e invece, dopo più di dieci anni, eccoci qui. Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita. Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici".Un rapporto stabile e ben consolidato, che ha permesso all'attrice di affrontare il periodo di difficoltà con il fondamentale supporto di suo marito: "Ogni tanto torno ancora dallo specialista, ma il brutto è ormai archiviato".In occasione del 25 aprile, l'attrice interpreterà la partigiana Tina Anselmi in "Una vita per la democrazia", film in prima serata su Rai 1 . Un ruolo che Felberbaum ha accolto con grande entusiasmo: "Mi sarebbe piaciuto essere lei. Ma non ho un quarto della sua forza, del suo carattere. Spero che questo film ricordi, o insegni, che la battaglia per la parità non è nata adesso ma ha origini antiche. Deve dare a noi donne la spinta a non mollare mai". E sull'attuale situazione politica in Italia: "Avere finalmente una premier donna mi fa piacere, è sintomo di evoluzione. Ma esaurita la gioia iniziale, m’interessa quello che viene fatto. Stiamo a vedere. A meconvince tantissimo, mi dà speranza".Unche, come rivelato a Sorrisi, è nato proprio da questa interpretazione: "Non volevo e non potevo copiarla: piuttosto dovevo renderle omaggio, raccontando il suo spirito. E alla fine così è nata la 'mia' Tina. Grazie a lei guardo la politica con occhi decisamente diversi". Un approccio nuovo , che ripercorre un periodo molto ampio della vita della più giovane donna a diventare ministra, nonché presidente della Commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2.