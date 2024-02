Scuola monogenere, successo in Usa ed Europa ma in Italia non convince. "Scelta sensata" o "strumento che esaspera le diffidenze"?

I numeri negli Stati Uniti e in Europa

La situazione in Italia

Il parere

La critica

All’età di 18 anniscelse il. Fu lì che inizio ad avvicinarsi allaper poi approfondire il suo interesse all’università. E di strada ne ha fatta molta, perché nonostante sia stata vista per anni come la 'moglie tradita del presidente Clinton', Hillary ha sempre pensato di poter fare di più, di andare oltre, dinel panorama politico. E l’ha fatto. Fin qui niente di nuovo. È storia. Ma quello che molti non sanno è che quel college che lei scelse a 18 anni era, scelta che lei stessa ha sempre rivendicato con entusiasmo. Così come, prima donna a guidare un partito politico in una delle camere del Congresso americano, che si diplomò all’. Un fatto che sorprende: ma come? In un paese così avanti come gli Stati Uniti esiste ancora. E viene anche supportata da personalità di spicco. Ma la verità è che sorprende soprattutto noi italiani. Lì la realtà è ben diversa e così anche il modo di intendere l’istruzione. "Tanto per cominciare – spiega la neuropsichiatra e psicoterapeuta– a differenza dell’America e dei paesi anglosassoni l’Italia è un paese cattolico e il fatto di scegliere unaviene spesso interpretato come una scelta sessuofobica,".Le scuole monogenere negli Stati Uniti sono una presenza molto forte. Dal terzo convegno(European Association Single-Sex Education), che si è svolto nel 2011 a Versavia, è emerso chein, sia statali che non statali, diin tutto il mondo. Neglipoi, secondo uno studio condotto da, negli ultimi anni il fenomeno è cresciuto notevolmente. Nei 2048 centri statali americani, il modello single-sex ha. E i risultati degli alunni di queste scuole secondo molti studi, come la ricerca dell’, che ha monitorato per sei anni l’evoluzione di duecentosettantamila studenti, sono anche migliori di quelli conseguiti nelle scuole miste. Spostandoci in Europa, ingli istituti scolastici monogenere sono, insonoL'però. Da noi l’educazione differenziata ha lasciato il posto, nelle scuole pubbliche, a quella. Il diffondersi di modelli culturali più moderni ed espressione di costumi più libertini, accompagnati anche dalla rivoluzione del '68, come l’emancipazione della donna e il superamento di stereotipi sessuali ormai obsoleti e fin troppo perbenisti, ha messo in chiaro l'importanza di un'educazione che. In Italia le uniche scuole single-sex, per dirla appunto all'americana, sono. In particolare si tratta di istituti che hanno adottato, nato negli anni ‘70 a Milano, ad opera di un gruppo di genitori e insegnanti. Questo sistema scolastico si basa su un'educazionee quindi anche separata "che favorisca il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni persona,", come si legge nella loro presentazione. Si parte dal presupposto, che la componente sessuale sia determinante nelle cifre dell', in crescita sempre maggiore tra i ragazzi, con l’Italia al. E che quindi l'educazione differenziata sia preferibile perché si adatta ai ritmi di crescita e ai diversi stili di apprendimento di bambini e bambine. Il sistema educativo Faes è presente con sedi scolastiche. Ed è esteso a tutti i livelli, dal nido e dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di II grado, con una. Il liceo classico Faes di Milano è stato più volte in cima alle classifiche delle migliori scuole in Lombardia. A Roma, i due istituti scolastici monogenere appartengono ale sono il Petranova Institute scuola femminile e lo Iunior International scuola maschile.Ilsul perché scegliere una scuola monogenere è in atto da anni. Tra lec’è prima di tutto il fatto che. Nelle scuole miste proprio la diversità tra i due generi in termini di studio, interessi e passioni mette più in difficoltà gli insegnanti. Ma si parla anche del fatto che, per uno studente,. Ragazzi e ragazze manifestano i loro sentimenti in maniera diversa e potrebbero sentirsi frenati in presenza di qualcuno dell’altro sesso. Ma è davvero così? Ha ancora senso, oggi, la scelta di un'educazione distinta per sesso, visto che negli altri Paesi sono considerate sinonimo di eccellenza? "per i propri figli – dice– non parliamo di una scelta giusta o sbagliata, ma di. È chiaro che chi sceglie una scuola monogenere lo fa perché ritiene che la differenza sessuale abbia un valore e che quindi può avere un senso educare i figli in un istituto di questo tipo. Viceversa non lo farà chi pensa che ci sia solo una". Ritenere che, che devono poi imparare a incontrarsi e per farlo hanno bisogno di conoscere prima se stessi, secondo la Migliarese, è un'argomentazione che sta dietro chi iscrive il proprio figlio a una scuola single-sex. La cosa importante è che i ragazzi che frequentano questi istitutiall’esterno. "È risaputo che ci sono parecchi studi nel campo dellache dimostrano come l’organismo maschile e femminile reagisca in modo diverso, così come anche lo stile di apprendimento ha tempi è ritmi differenti – continua Migliarese – C’è uno studio fatto su una scuola femminile britannica che dimostra come le ragazzine sviluppino più interesse per le materie scientifiche perché il modo in cui la mente femminile si introduce in questo tipo di argomenti è tale che richiede attenzioni particolari. In questo senso l’educazione differenziata era servita". Ma è pur vero che nel caso di scuole monogenere o miste. "Nella fase della pre-adolescenza, a prescindere dal tipo di scuola, è sempre. Nelle scuole miste spesso avviene che in molte classi si assista a unaproprio perché c’è la ricerca del simile. Quindi è importante la presenza di un docente in grado di gestire la formazione con degli obiettivi: ogni modello ha i suoi aspetti positivi e negativi, e vanno corretti dalla capacità di chi dietro la cattedra". In ultimo, secondo Migliarese, può andare anche bene, ma è fondamentale che, nel caso di una donna, abbia, così comeUn'opinione diversa ce l'ha, psichiatra e presidente di. Per lei sarebbe preferibile che maschi e femmine crescessero e apprendessero. "Credo che,, altrimenti finirebbe per esasperarsi la concezione stereotipata delle donne nel caso di una scuola tutta maschile". "Un'impostazione di pensiero che non va assolutamente alimentata, soprattutto a quell'età in cui gli ormoni iniziano a ingigantirsi". La comunicazione tra uomo e donna va incentivata a partire soprattutto da quando si è piccoli, così come la conoscenza dell’altro sesso. "Altrimenti si rischia di". Il confronto con i ragazzi può spingere le studentesse ad aspirare a mestieri che normalmente vengono ritenuti adatti agli uomini come quello di fare l’astronauta. "È vero che al di fuori della scuola esistono molte occasioni di frequentare altri ambienti, ma ricordiamoci che non tutti gli studenti hanno le stesse opportunità, spesso per motivi economici, e quindi la scuola rimane l’unica a portata di mano".