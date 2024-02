Silvia Fuselli, 53 presenze nella nazionale italiana di calcio, 5 scudetti vinti: "Ora gioco su un altro campo"

“Ero attaccante esterno, giocavo con la maglia numero 11“., 53 presenze nella, ha vinto, ora gioca la sua partita su un altro campo: quello agricolo della tenuta Le Vigne di Silvia, nel cuore di Bolgheri.Una famiglia di origini marchigiane, il nonno arrivò nel comune dinegli anni ’50 e comprò le terre, i terreni del marchese.“Qui non c’era niente e mio nonno con i figli Carlo e Rosanna si dedicarono alla terra. Questa terra è la mia casa, io sono nata qui, con mia sorella".“Da piccola giocavo sempre a pallone con i bimbi di classe. Ero l’unica femmina. Una grande passione che condividevo con mia cugina. Lei giocava nel Rosignano e l’allenatore mi notò. Così è partita la mia carriera sportiva. All’inizio i miei genitori non erano contenti, poi però mi hanno seguito ovunque: da Verona a Torino, da Lucca alla Sardegna. Anche mio padre era una bravo giocatore di pallone, mi hanno sempre raccontato quanto fosse veloce sul campo".“Una volta in un tema alla scuola elementare scrissi che da grande volevo fare la contadina. Eccomi qua. Ho sempre avuto il pallino dell’agricoltura. Ho deciso di lavorare all’azienda agricola di mio padre con mia sorella che è agronomo"."Tre vini: vermentino che si chiamae richiama la mia carriera; bolgheri rosso Artemio che è il secondo nome di mio padre e poi un cabernet Itinerante. Io sono molto contenta, ho realizzato un altro sogno. Il mondo del vino, come quello dello sport, è molto dinamico c’è un contatto continuo con le persone e anche con la terra".“Si una ragazza che giocava a pallone con me ha fatto la grafica dell’azienda, un’altra le foto, ho coinvolto tante giovani che ho incontrato durante la mia carriera sportiva. E questa è una cosa molto bella. La mia azienda è nata da poco ma abbiamo già contatti, anche all’estero, molto importanti".“Sì, è un segnale di fiducia anche nei confronti delle nostre capacità. Quando ci sono dei sogni così belli è importante cercare di realizzarli. Questo ci rende felici".“Mi piacerebbe tanto allenare e dare un’opportunità a delle bambine che magari hanno la mia stessa passione del calcio, di poter praticare questo sport".“Sembrerà strano, ma non sono una tifosa. Mi piacciono i personaggi, i calciatori uomini e donne. Ma non ho una squadra del cuore…".