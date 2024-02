Skin e Ladyfag, la grande gioia per la gravidanza: "Diventeremo mamme e siamo super eccitate"

Dopo tanta sofferenza per amore, è arrivatoanche per. La cantante nonché leader della band londinese, ha da poco annunciato tramite il suo profilo Instagram la gravidanza della moglie. Nello scatto in bianco e nero che ritrae le due donne abbracciate, in primissimo piano” di, scrittrice e performer canadese conosciuta ai più con lo pseudonimo di. Skin nel post non nasconde la sua gioia:anchese, in tutta coerenza con il suo stile non risparmiaad alcunichela loro storia d’amore: “Instagram ha rimosso il mio post precedente. Se non ti piacciamo, smetti di seguici e non dovrai più vederci” La relazione con, che ormai dura da più di quattro anni, è arrivata dopo unper Skin, che pensava di aver trovato la persona giusta in(figlia del miliardario americano) con cui si era. La coppia però è durata solamente due anni prima di decidere di rompere, non senza complicazioniinfatti non è stata affatto facile da. Deborah Anne Dyer (il vero nome della cantante britannica) non ha mai fatto mistero di aver raccontatotante storie che la riguardavano: “Hoper indossarlo nel video di Death to the Lovers. Alla fine”. Skin, Ora cheal fianco di Ladyfag, è pronta a. E sicuramente con suo figlio non commetterà gli stessi errori di cui suoi genitori si macchiarono: “e questo suo atteggiamentoero una bambina che non sapeva cosa fossero le coccole.. Ora però, al fianco della sua nuova moglie,è pronta a diventare una, anche i suoi fan non hanno dubbi.