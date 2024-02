Star su TikTok, puliscono fiumi e spiagge inquinate dell'Indonesia

Bandung, a West Java,

terza città più grande dell'Indonesia, alcuno ragazzi

La sposa in Indonesia

Il gruppo Pandawara

Star di TikTok, attivisti contro l'inquinamento

Il problema dei rifiuti

vittime di un'alluvione sono considerati eroi locali per averdel luogo mentre oltreli seguivano ammirati. Un gesto che ha influenzato altre persone in tutto il Paese a unirsi alla lotta contro l'inquinamento.Le immagini dellaDianne Victoriano chenelle Filippine, a causa del tifone Doksuri (o Egay, com’è chiamato dai locali), hanno fatto il giro del mondo pochi giorni fa. Quando l'amore supera ogni barriera, ogni ostacolo che anche la natura può porci davanti... Ma basta spostarsi di qualche migliaio di chilometri a sud ovest per scoprire un altro esempio di reazione alle avversità, spesso causate dall'azione umana.Si chiamaed è un piccolo gruppo composto da cinque ragazzi poco più che ventenni che si è formato nel 2022, dopo che le inondazioni causate daiavevano danneggiato le loro case. Il loro nome, spiega il Guardian che ne racconta le recenti imprese, deriva dai cinque principi Pandava del folklore indiano e dalla parola 'wara', che si traduce inSul loro profilo social - @pandawaragroup - hanno pubblicato oltre 100 brevi filmati delle loro operazioni di pulizia di corsi d'acqua e spiagge, accumulando migliaia di visualizzazioni e totalizzando oltre 100 milioni di like."Abbiamo una squadra di volontari che identifica i fiumi che presentano problemi urgenti di spazzatura, dove possono verificarsi inondazioni dopo le piogge", ha dichiarato al Guardian Gilang Rahma, membro del gruppo.I cinque ragazzi hanno iniziato in maniera discreta nel 2022, ripulendo i fiumi del proprio quartiere, ma grazie alla loro crescente attività sui social – che li ha resi delle celebrità – sono stati invitati a incontrare funzionari governativi e hanno ricevuto proposte di partnership.Ma con l'aumento della loro popolarità sono cresciute anche le operazioni di pulizia, che si sono diffuse in altre isole dell'Indonesia. Il 10 luglio ad esempio, il gruppo ha ripulito, sull'isola di Sumatra, dove 3.000 persone si sono presentate per aiutare. I residui raccolti sono stati poi trasportati in discarica. "A volte, quando facciamo appello ai, si iscrivono migliaia di persone, ma possiamo selezionarne solo poche decine a causa dello spazio limitato. Altre volte non limitiamo il numero. Queste sono le occasioni in cui non potremmo cavarcela da soli", ha detto Gilang, aggiungendo che il gruppo spera di usare la piattaforma social persull'inquinamento. Un giovane volontario, Imam Ahmad Fadhil, studente universitario di 21 anni, anch'egli vittima delle inondazioni, ha detto di seguire Pandawara da prima che diventassero famosi.Secondo lui, però, le solo iniziative a livello di comunità non sono sufficienti: "Alcune persone sanno che gettare i rifiuti (dove capita) è sbagliato, ma nel loro villaggio non c'è una struttura adeguata per la raccolta, né hanno gli strumenti per trasportarli altrove, quindi non hanno altra scelta", ha detto.L'area della Grande Bandung in cui vivono produce, il 10-20% dei quali non finisce in discarica ma spesso nei fiumi . Secondo il funzionario di Giava Occidentale, Prima Mayaningtyas, l'enorme montagna di residui prodotti nella regione hadelle strutture di smaltimento. Il problema rispecchia quello dell'intero Paese: in un campione di 280 città e distretti indonesiani, lo scorso anno, sono stati prodotti 33 milioni di tonnellate di scarti, il 36% dei quali non è stato conferito in appositi impianti, perché la maggior parte delle discariche alimentari e plastiche del Paese sono stracolme.