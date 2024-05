Come vincere lo stigma della stomia: il racconto social di Francesco Murano

Francesco Murano, per gli amici Ciosco sui social, è un ragazzo di 24 anni che nel pieno della sua gioventù ha visto la sua vita cambiare drasticamente. Oggi convive con una stomia, un'apertura intestinale creata solitamente in seguito a una patologia, per permettere l’espulsione delle feci. Una condizione che può – e spesso lo fa – portare ad un crollo psicologico ed emotivo o comunque suscitare imbarazzo e vergogna, a maggior ragione se in giovane età, ma ciò che dimostra il giovane sui suoi profili social è che c’è un’alternativa, che si può reagire in modo diverso, propositivo. E la sua condivisione aiuta tante altre persone. E aiuta anche chi la stomia non ce l’ha, a guardare la sacca con occhi normali.

La scoperta del morbo di Crohn

"Parlo di malattie considerate invisibili, ma che su di me sono visibili", scrive sulla bio sui Instagram. La malattia di cui parla è quella arrivata per lui nel 2013, quando ha scoperto di essere affetto dal morbo di Crohn, una malattia cronica infiammatoria. "Paradossalmente non la presi bene, dopotutto ero ancora un bambino che aveva finito le scuole medie. Tuttavia quella dannata terapia che mi diedero fu estenuante dal punto di visto psico-fisico. Non poter mangiare nulla per 11 settimane fu terribile", racconta il 24enne su Instagram.

L'importanza della sacca giusta

Ma da allora di tempo ne è passato e Francesco, grazie alla stomia, ha ripreso ad allenarsi e ad andare al mare. Proprio su quest'ultimo argomento il ragazzo sui social ha voluto precisare l'importanza della scelta della sacca giusta: "Grazie allo sviluppo dei prodotti in questi ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante. Non ho mai avuto paura di fare un'attività, anzi mi sono sempre buttato a capofitto per capire quali fossero i limiti. La risposta? Faccio di tutto. Questo pezzo di plastica può permetterci di tornare a vivere. Non fermatevi al primo test, cercate la sacca che fa al caso vostro, qualcosa che possa darvi la sicurezza di uscire di casa senza avere paura di perdite e situazioni imbarazzanti".

Francesco Murano (Instagram)

Le domande frequenti

"Come è possibile affrontare un concerto con la sacca?", “Come si va in bagno”?, "Qual è l'alimentazione giusta da seguire?", "Come si fa a vivere la sessualità con questo tipo di patologia?", sono solo alcune delle domande alle quali Francesco ha il piacere di rispondere sui suoi canali social, per esorcizzare quello che per la maggior parte delle persone è percepito come un problema.

Insomma, tantissimi video informativi che possono essere utili per tutti coloro che ritengono la stomia ancora un tabù. Ma soprattutto per tranquillizzare e offrire speranza a tutti coloro che ce l’hanno.