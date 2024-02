Stop alla sedentarietà: Macadam, la prima app che ti paga per camminare

Come funziona?

Da anni la comunità scientifica mette in guardia suirispetto ai problemi di uno stile di vita sedentario. Laha deciso di consultare più di un milione di utenti dell'app su una serie di fattori, tra cui la possibilità di notare cambiamenti dopo aver iniziato a camminare regolarmente. La risposta è stata unanime: l'87% ha dichiarato di aver notato un miglioramento della salute fisica o mentale dopo aver iniziato a farlo. Il 12% ha anche riconosciuto che questa attività porta anche a un risparmio economico."Ogni giorno vediamo sempre più studi scientifici che dimostrano i benefici di camminare quotidianamente. Tuttavia, lo stile di vita e i lavori da scrivania rendono difficile ottenerlo. Per questo motivo, abbiamo deciso di lanciare Macadam eal fine di incoraggiarli a muoversi. Dopo aver lanciato l'applicazione lo scorso ottobre, abbiamo deciso di chiedere ai nostri utenti se hanno notato qualche beneficio e quasi tutti loro hanno riscontrato un miglioramento fisico, mentale o economico", afferma Benjamin Daudignac, co-fondatore della startup. L’obiettivo è dunque quello di aiutare le persone a essere più dinamiche, combattendo uno dei principali problemi di salute della società odierna: lo stile di vita sedentario . Attiva ildel telefono per contare i passi dell'utente, incoraggiando la camminata attraverso il pagamento diche può essere successivamente scambiato in euro. L'applicazione consente die di competere in modo sano con gli amici. I creatori, un gruppo di giovani che hanno vissuto in Francia e in Spagna, hanno deciso di creare questa app perché loro stessi passavano lunghe giornate davanti al computer senza muoversi.L'applicazione dispone di un podometro ed è stata. Ogni passo viene premiato per incoraggiare l'utente a continuare il suo percorso e raggiungere obiettivi. Oltre ai passi quotidiani, l'utente può partecipare a sfide, sia individualmente che in competizione con gli amici. Unintegrato nell'app consente agli utenti di spingersi ancora più avanti nella gamification. "Abbiamo creato un intero universo intorno a Macadam, simile a un gioco per dispositivi mobili, con molti riferimenti popolari e grafiche non convenzionali. Nell'applicazione, i nostri utenti cercano di superarsi e apprezzano la possibilità di confrontarsi con gli amici", afferma il co-fondatore Daudignac. Ogni sera, gli utenti possono convertire i loro passi inche, raggiungendo una determinata quantità, possono essere. L'applicazione spagnola, lanciata nell'ottobre 2022, ha sperimentato una crescita sbalorditiva nei Paesi in cui opera. In poche settimane è stata classificata come la più scaricata nella categoria "app gratuite" e conta già milioni di utenti in Spagna, Francia e Italia.Ha grandi ambizioni per il futuro: il desiderio è di premiare qualsiasi tipo di attività fin dal momento in cui l'utente esce di casa (esposizioni, degustazioni di vino, ecc.). A tal fine, l'applicazione intende sviluppare molte caratteristiche sociali nei prossimi mesi. Nel secondo trimestre del 2023 intende espandere la propria applicazione anche nel resto d'Europa e negli Stati Uniti. Si può scaricare l'app per Android o iPhone su https://www.macadam.app/es Startupda tre giovani francesi: Benjamin Daudignac, Louis Roblin e Baptiste Villain. Tutti loro hanno esperienza in startup come la fintech Bling. La creazione della prima app che paga per camminare è stata una risposta a uno stile di vita sedentario nelle loro precedenti imprese. Macadam è già presente con successo, dove ha accumulato milioni di download e si è posizionata come l'applicazione numero 1 nella categoria delle app gratuite. La startup si aspetta di continuare con l'internazionalizzazione del suo business e di sbarcare nel resto dei paesi europei e negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2023.Lo studio ha anche interrogato gli utenti sulla. Il 60% degli utenti afferma di camminare quotidianamente, mentre il 13% lo fa tra cinque e sei volte alla settimana. Allo stesso modo, il 16% riconosce di passeggiare tra 3 e 4 volte a settimana e l'11% tra una e due volte. Per quanto riguarda, il 16% riconosce di camminare meno di un chilometro, mentre il 17% indica che le loro passeggiate sono tra uno e due chilometri. Nel frattempo, il 38% dei soggetti di studio afferma di percorrere tra 3 e 5 chilometri, mentre il 31% cammina tra 6 e 10 chilometri. Inoltre, il 4% riconosce che le loro passeggiate solitamente superano i 10 chilometri. Per quanto riguardadurante le loro passeggiate, il 41% sceglie i parchi per fare una passeggiata, mentre il 31% approfitta del ritorno a casa a piedi dal lavoro. Un 28%, invece, sceglie il centro per le loro passeggiate."Sempre più spesso vediamo come gli utenti decidono di smettere di utilizzare i mezzi pubblici e risparmiarsi due o tre fermate di metropolitana o autobus per farle a piedi e così migliorare la loro salute, risparmiare un po' di denaro sul costo dei mezzi pubblici e guadagnare qualche euro con la nostra applicazione", afferma Benjamin Daudignac, co-fondatore di Macadam. Sulleper cui gli utenti scelgono di camminare invece di alternative di trasporto pubblico e privato, il 51% ha risposto che il comfort durante la camminata è la cosa più rilevante per loro. Nel frattempo, il 38% ha indicato la salute come la principale motivazione per scegliere di camminare rispetto ad altri mezzi di trasporto. Infine, l'11% ha citato ragioni economiche. Per quanto riguarda leper le passeggiate, ci sono diversi fattori che gli utenti prendono in considerazione. Ad esempio, il 46% sceglie i percorsi tenendo conto della comodità. Il 22% invece considera il tempo necessario per completare un determinato percorso nella propria scelta. Il 22% sceglie in base alla distanza da percorrere, mentre il 10% fa della sicurezza del percorso la priorità principale nella scelta.