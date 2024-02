Studente di 14 anni sviluppa un sapone per trattare il cancro alla pelle

Si è ispirato ai lavoratori etiopi che trascorrono molte ore del giorno sotto il sole, con l'obiettivo di aiutare "quante più persone possibile". Un adolescente delle scuole medie, è stato nominato "" dopo aver sviluppato unache potrebbe essere, un cancro della pelle che ogni anno viene diagnosticato a circa 100mila persone negli Stati Uniti, uccidendone circa 8.000. Ad appena 14 anni Herman Bekele, di Annandale (Virginia) ha vinto il premio dopo aver battuto altri nove finalisti, presentando un progetto dalla portata potenzialmente enorme. Anche perché questo sapone costerà solo, un prezzo accessibile praticamente a chiunque.

Curare il cancro, una saponetta alla volta

L'ispirazione e la volontà di rendere la soluzione accessibile

Quando ha presentato il suo progetto –rivoluzionario tanto quanto semplice– alla cerimonia di premiazione, il giovanissimo studente, originario dell'Etiopia, ha detto semplicemente: "Curare il cancro, una saponetta alla volta". "Sono sempre stato interessato alla biologia e alla tecnologia – ha spiegato ai presenti – e questami ha dato la possibilità più adatta per mostrare le mie idee".Bekele ha raccontato il suo progetto per un "sapone per la cura del cancro della pelle" - composto da ingredienti in grado di riattivare le cellule dendritiche che proteggono l'epidermide umana, consentendo a queste di combattere invece le cellule tumorali. In un video dedicato alla 3M Young Scientist Challenge , il 14enne ha dichiarato di credere "che le giovani menti possano avere un impatto positivo sul mondo".L'idea di Bekele è nata quando il giovanissimo scienziato,dove ha visto persone lavorare costantemente sotto il sole cocente. "Volevo che la mia soluzione fosse non solo grandiosa dal punto di vista scientifico, ma anche". La sua mentore alla 3M, Deborah Isabelle, ha descritto l'adolescente come "concentrato nel rendere il mondo un posto migliore per persone che non ha ancora incontrato".Ed ecco spiegato il costo delle saponette di Herman: così vuole contribuire a contrastare concretamente un fenomeno molto diffuso come quello del melanoma. Che, Secondo l'American Cancer Society (ACA), èe causa la maggior parte dei decessi per cancro. La società afferma inoltre che i tassi di incidenza sono aumentati rapidamente negli ultimi decenni, in particolare tra le donne di età superiore ai 50 anni, ed è più di 20 volte più comune nelle persone bianchi che nei neri. Allo stesso tempo, per fortuna, i tassi di mortalità per melanoma sono diminuiti nell'ultimo decennio, grazie ai progressi del trattamento e delle cure. Dopo aver ritirato il premio il ragazzo si è rivolto alla giuria, ha precisato che sperava di trasformare la saponetta in un "e di un mondo in cui il trattamento del cancro della pelle è alla portata di tutti".