Tirar di spada e menar fendenti, è possibile anche "al buio". Un casco innovativo per i campioni non vedenti di scherma

, ma. Ma com'è possibile praticare uno sport in cui si maneggia un’arma senza avvalersi della vista? Sembra un'idea folle. Invece è una realtà: è. Nata nelcome disciplina sperimentale, con un suo circuito di gare approvato dalla Federazione Italiana Scherma all’interno del settore paralimpico. Pochi anni dopo, dalla stagione agonistica 2014-15 sono state inaugurate anche le(cioè tra non vedenti e vedenti bendati). Un'attività inclusiva, quindi, in grado di accogliere appassionati e atleti di qualsiasi età. Perché ilpassa attraverso le epoche: dai. E se tutti questi famosi personaggi fossero stati non vedenti o ipovedenti? Se per vederli nei film o nei cartoni animati bisognerà aspettare, gli schermitori non vedenti o ipovedenti, in questi 10 anni, hanno saputo dimostrare il loro grande potenziale e convincere tutti. Nessun circuito simpatia, ma. Assalti, affondi, stoccate, come in una qualsiasi incontro di scherma. Per loro è prevista solamente la: il bersaglio valido è tutto il corpo, ma le stoccate sono 'valide' solo se generate da azioni che partono dalla ricerca del ferro. Sta quindi all’arbitro stabilire se un punto è casuale e quindi da non assegnare., in modo da unificare la categoria, e si muovono su appositeleggermente in rilievo apposte sulla pedana, che permettono loro di orientarsi. Iaccompagnatori possono dare indicazioni all’atleta circa l’avversario che sta per incontrare prima dell’assalto e dispongono di appositi timeout per ulteriori comunicazioni. Durante l’incontro è richiesto, perché se gli atleti non possono vedere con gli occhi devono poterlo fare con gli. Ecco che dall'idea di un allenatore italiano,, potrebbe nascere uno strumento che rivoluzionerà la disciplina. La notizia arriva da Saronno, in provincia di Varese, dove l’sta sviluppando un casco sensoriale in grado di orientare gli spadaccini sulla pedana. Il suo nome,ricorda un po' una parte dei costumi dei supereroi. In effetti, indossandolo, gli schermitori non vedenti sviluppano unche forse, nemmeno loro, pensavano di avere: la vista. No, ovviamente non compie miracoli. Ma, come spiega Basilico: "Il batfencer. È un casco dotato di sensori simili a quelli usate dalle automobili per il parcheggio. In cuffia vengono sentitil’avversario". Un modo insomma per 'vedere' non attraverso gli occhi ma attraverso l'udito. La dimostrazione che un semplice ‘bip’, a volte, può fare la differenza. Lo sanno bene, atleti di scherma non vedenti. Che spiegano come per loro la difficoltà maggiore non sia tanto nell’uso della spada quanto la. "All’inizio con i primi prototipi facevo molta fatica a capire come funzionava – racconta Alessandro, campione italiano di categoria – dovevo sempre stare attento sui bip e non riuscivo a capire bene dove stavo tirando. Adesso invece il dispositivo è migliorato molto anche su questo aspetto". E i risultati, conquotidiani, ma anche grazie all'innovativo strumento, un po’ per volta, arrivano. "È come avere la possibilità di dotare gli atleti non vedenti di– commenta il maestro Toran – siamo entusiasti e ci siamo dati da fare per cercare di realizzare questa idea. Adesso siamo già abbastanza avanti: il prototipo che i ragazzi stanno utilizzando verrà presto sostituito da. Speriamo con quello di chiudere la fase sperimentale". Il casco sensoriale ad infrarossi, che sviluppa l’udito in pedana, ha un obiettivo: consentire anche agli schermidori ciechi di. Perché lo sport possa diventare, ancora di più, un posto dovela fa da padrona.