Truffata Laura Efrikian, l’ex moglie di Gianni Morandi

Laura Efrikian truffata: "Aveva la voce di mio nipote".

Truffa ai danni di, l’ex moglie di Gianni Morandi. La donna, 83 anni, è caduta in una trappola molto diffusa per agli anziani. Lo ha raccontato lei stessa in un'intervista e a “La vita in diretta” su Raiuno ha fatto anche un appello per invitare tutti, in particolare le persone più adulte, a stare attenti.L’ ex consorte del cantante di Monghidoro , nei giorni scorsi, ha ricevuto. Un uomo con la voce camuffata artificialmente, perché suonasse come quella del nipote Jacopo, le ha chiesto aiuto asserendo che suo padre era finito nei guai. L'impostore le dice che, che serviva a pagare un costoso macchinario per i concerti che aveva acquistato, non era mai arrivato: i fornitori erano furiosi e minacciavano di portare Marco, figlio di Efrikian, dai carabinieri per denunciarlo.Il falso nipote si raccomanda di, perché è a rischio la reputazione del padre. “Nel frattempo mi hanno chiamato anche sul cellulare, presentandosi come i creditori di Marco, intimandomi di pagarli al più presto” ha raccontato la donna. Efrikian ha anche pensato di chiamare la segretaria del figlio per consultarsi con lei sul da farsi, ma la linea era sempre occupata. Il’avevano chiamata proprio per evitare questa possibilità. Alla fine l’ex consorte del cantante si convince a dare retta al falso nipote: raccoglie i contanti che ha in casa, circa, e avvisa gli imbroglioni.“Li tenevo in camera mia, chiusi in uno stipetto. Li avevo raccolti vendendo i miei quadri e i miei libri., da anni faccio la volontaria in Africa. ‘Così pochi?’, ha esclamato quello che credevo Jacopo. ‘Non puoi metterci anche dei gioielli, dell’oro?’. ‘Ma sei matto? Non ne ho’” ha raccontato Efrikian in un’intervista al “Corriere della sera”. Dopo la telefonata, alla porta dell’ex signora Morandi si è presentato un giovane di colore per prendere i soldi. Isi sono però accorti della scena e hanno capito che qualcosa non tornava: hanno così scattato una foto al ragazzo.E anche a loro sono: stavolta i malviventi hanno finto di essere i carabinieri, dicendo di aver preso il ladro. Unaper far perdere tempo alle vittime e ritardare l’intervento delle forze dell’ordine. “Mi sono sentita mortificata, presa in giro. Di colpo vecchia, inutile, rimbambita, anche se non lo sono affatto. Triste. Succede a tanti, ma non mi consola” le parole della donna.Laura Efrikian ha raccontato la sua disavventura anche in tv, ospite di Alberto Matano a “” su Raiuno. E qui l’83enne ha lanciatonei confronti delle donne, spesso vittime di questo tipo di truffe. “Non pensate che i vostri figli siano sempre in difficoltà., i vostri figli non sono mai in difficoltà. Quindi buttate giù il telefono”.Laura Ephrikian, nota come Laura Efrikian è nata a Treviso. E’ stata attrice e annunciatrice televisiva. Ha iniziato a lavorare come annunciatrice tv per la Rai a Milano, per poi imparare recitazione al "Piccolo Teatro" sotto la direzione diHa interpretato negli anni ’60 molti opere importanti in teatro, tra cui alcune di William Shakespeare, come “Il mercante di Venezia” e “La tempesta”. Ha, inoltre, recitato intra il 1960 e il 1965, tra cui i più importanti furono “Il piccolo caffè”, “La cittadella” accanto ad Alberto Lupo, “David Copperfield” e “Le piccole volpi”. Oltre al lavoro al Piccolo Teatro, ha fatto anche cinema e televisione. Il debutto sul piccolo schermo risale al 1960 con “” mentre nel 1961 inizia l’avventura al cinema con “”. Gran parte della sua carriera al cinema comprende i ‘’: è grazie ad uno di questi che incontrò Gianni Morandi , chiamata a interpretare la fidanzata del cantautore nel musicarello “” (1964).Scatta la scintilla e i duenel 1966 e mettono su famiglia. Ben tre figli: Serena, nata nel 1967 ma vissuta solo poche ore, Marianna (1969), diventata attrice e che è stata a lungo compagna del cantautore Biagio Antonacci, e Marco (1974), che ha seguito le orme del padre in ambito musicale. La coppia ha poi divorziato nel 1979. Dagli anni Novanta, dopo una lunga pausa iniziata a metà degli anni Settanta, Efrikianinterpretando commedie e film d’autore. L’ultima pellicola risale al 2019, “C’è tempo” di Walter Veltroni. Negli anni 2000 ha interpretato anche alcune fiction.