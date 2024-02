Tutti pazzi per l'Impero Romano: il nuovo trend di Tik Tok a colpi di #romanempire

Quanto spesso pensi all'Impero Romano?

Le ragioni alla base del trend

Nostalgie storiche o cultura machista?

Svelare il falso mito

È tra iche, ultimamente - tra le mode del momento insomma - sta spopolando su Tik Tok e sugli altri social: una vera e propriache circola all’impazzata con l’hashtag #romanempire, collezionando fino a 1,1 miliardo di visualizzazioni e finendo addirittura sul New York Times.Tutto sembra essere nato da Artur Hulu, noto come Gaius Flavius sui social media, che ha iniziato a pubblicare sui suoi canali sketch comici nei panni di un gladiatore. Questi avrebbe infatti invitato i suoi follower adella propria vita quanto spesso pensassero all’Impero Romano; da lì, non si contano gli utenti che hanno posto la domanda ai propri mariti, padri, fidanzati, ricevendo, nella maggior parte dei casi, risposte inaspettate: “Molte volte”, “almeno 20 al giorno”, o addirittura “costantemente”. Per la maggior parte degli la risposta è la medesima: "Ogni giorno, a volte 3 o 4 volte", confessano i più.Del motivo per cui la stragrande maggioranza degli interpellati siano – di fatto –dalla civiltà romana ne stanno discutendo diversi giornali americani, come il New York Times e il Washington Post, dove gli editorialisti si confrontano con esperti e storici per tentare di trovare una spiegazione a questo strambo fenomeno virale.La questione sta divenendo pubblica anche sul web, dove gli utenti provano a darea riguardo. Tra questi, un utente avrebbe stilato sul social network Reddit una classifica di ragioni per cui secondo lui gli uomini avrebbero il chiodo fisso dell’Impero Romano: "Tantedall’Impero Romano. Lingua, cibo, filosofia, architettura, guerra, intrattenimento, sport, mitologia, cultura”, scrive quazmang. Qualcuno replica affermando che: “Non è detto che per tutti gli uomini sia l’Impero Romano. Ognuno si concentra su: chi quella romana, chi greca e chi quella egiziana”.Anche leavrebbero ceduto al trend più in voga del momento, come l’attore e frontman della band Thirty Seconds to Mars, il quale ha ammesso di pensare all’Impero Romano almeno due volte a settimana, complici il suo interesse per la storia e l’amore per le antiche vie della capitale italiana.Ma quali sono i motivi per cui il popolo romano si impadronisce prepotentemente della mente maschile? Secondo pareri diversi, le motivazioni non sono così romantiche come si pensa, ma si rifanno bensì a unache risalirebbe proprio a gaio Giulio Cesare e alla nascita dell’affascinante Impero Romano. Hannah Cornwell, storica del mondo antico all’Università di Birmingham, sostiene infatti che spesso nell’immaginario collettivo gli, e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui la mente maschile tende a volgerci il proprio pensiero.“La legione romana, l’aquila imperiale, l’assetto militare così come i gladiatori, sono stati a lungo associati alla mascolinità e al potere”, spiega Cornwell. Anche il parere del professor Kevin Feeney dell’Università di New York non è tanto diverso: “L’Impero Romano”, afferma aggiungendo che, secondo lui, l’idea dell’Antica Roma è impressa nella testa degli americani anche per l’influenza che ha avuto sul modo in cui gli Stati Uniti hanno plasmato la propria democrazia, il linguaggio e l’architettura.Che la cultura romana sia da sempre legata a tutta una serie di elementi e stereotipi culturali legati al machismo è inopinabile, e film e serie tv di successo non fanno altro che confermarlo.Andando però oltre i gladiatori, le armi, la forza bruta, le armature, spalle larghe e fisici da guerrieri, è opportuno far luce anche sulche, secondo lo storico dell'Università di Oxford Lewis Webb, era sì patriarcale e violenta "ma era anche un luogo diverso. C'erano numerose forme di mascolinità, le donne potevano avere libero arbitrio e potere, ed esistevano molteplici espressioni e identità di genere, nonché varie sessualità". E a voi, quindi, quante volte capita di pensare all’Impero Romano?