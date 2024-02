Ucraina, Playboy dedica la cover a una modella ferita in un raid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Telegraph (@telegraph)

Iryna Bilotserkovets, la vita dopo l’attentato

Iryna Bilotserkovets. Chica Playboy en el frente dando ánimos a los chiques👍🇺🇦🍀 @a_shtirlitz pic.twitter.com/wpYOyCLOUt — luismi🇪🇸🇪🇺🇺🇦 (@bukanero101) July 4, 2023

In Ucraina ritorno storico

Ma la guerra continua

Modella e mamma con ledi guerra perdi Playboy Ucraina. La famosa rivista americana, per il primo numero stampato dall’inizio dell’ invasione russa , dedica la copertina a, sopravvissuta a un raid tanto che porta ancora su di sé tutti i segni dell'orrore. Ex modella e presentatrice televisiva, la donna rimase ferita in un attentato poco dopo l'inizio dell' invasione russa. Adesso è uno dei simboli dellae proprio per questo la rivista la celebra come fosse una sorta di sexy e coraggiosa guerriera.Bilotserkovets, mora con i capelli lunghi, in copertina apparema un costume in metallo, con una benda a forma di cuore su un occhio perché nel raid ha perso un occhio . Non è chiaro se Bilotserkovets fosse davvero l'obiettivo dell'attentato, in quanto moglie di uno stretto collaboratore di, il sindaco di Kiev, o se sia semplicemente finita nel fuoco incrociato dei caotici primi giorni di guerra . L’attacco è avvenuto a pochi metri dall’abitazione: la donna stava rientrando a casa, in un lussuoso quartiere di Kiev, insieme aiquando l’auto è stata attaccata dai tiratori russi. “Ricordo soloe che ho avuto il tempo di rallentare” racconta Bilotserkovets alla rivista.Dopo il sanguinoso attentato,è stata trasferita in ospedale a Berlino dove è stata sottoposta a numerosi interventi di chirurgia plastica. Alla rivista americana racconta la prima vota che si vide allo specchio dopo un intervento chirurgico. “Senza un occhio, tubi che uscivano ovunque, capelli rasati. E poi punti, cicatrici, ferite ovunque:” dice. E aggiunge: “Non ho più un bel viso ma il resto del mio corpo è bellissimo”. Adesso la donna lavora in un'associazione di artisti e musicisti che organizzano eventi per tirare su il morale delle truppe in prima linea.La rivista americana aveva sospeso le pubblicazioni all’indomani dell’invasione russa nel territorio ucraino, il 24 febbraio 2022. Adesso, dopo un anno e mezzo torna in edicola. Playboy , nell’annunciare l’edizione sul proprio portale, parla di “”, presentando nelle pagine interne un’intervista nella quale Bilotserkovets racconta la sua storia. “Le donne ferite durante la guerra sono” è la sintesi del pezzo che vuole celebrare la determinazione del popolo ucraino.Dopo un anno e mezzo, le ostilità nel paese di Volodymyr Zelensky continuano. Una guerra che sta costando caro, sia in termini di vite umane, sia a livello economico. Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha dichiarato che la guerra costa all'Ucraina circa. "Questo è più delle entrate di bilancio del tempo di pace", dichiara Shmyhal, riferendosi al bilancio 2021. Secondo il primo ministro, le entrate di bilancio dell'Ucraina nel 2021 sono state di circa 48 miliardi di dollari. Quasi il 50% del bilancio del paese è ora sovvenzionato dai, con gli Stati Uniti e l'Unione europea come principali sostenitori. L'Ue ha erogato altri(1,5 miliardi di euro) di assistenza macrofinanziaria per mantenere a galla i servizi e le infrastrutture dell'Ucraina, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen il 22 giugno scorso. La Commissione europea si è impegnata a fornire sostegno finanziario fino a 54,7 miliardi di dollari (50 miliardi di euro) all'Ucraina dal 2024 al 2027