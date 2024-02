Un donatore di sperma vuole conoscere tutti i suoi 96 figli biologici

96 figli biologici grazie alla donazione di seme

Dylan Stone-Miller lascia il lavoro per conoscerli tutti

La famiglia di Harper riunita: le mamme e il donatore

Ha iniziato per guadagnare qualche soldo e oraha deciso di lasciare il lavoro perche sono nati grazie alle sue. Una storia curiosa, che ha come protagonista un 32enne della Georgia. Una storia anche di generosità, visto che con il suo gesto ha dato la possibilità a decine di coppie di costruirsi una famiglia, di avere figli quando invece la natura o il destino avevano precluso loro questa opzione.Il giovane georgiano, che a soli 32 anni è 'già padre' di almeno 96 figli grazie alla donazione di sperma , ha deciso di mollare il lavoro per, armato di un foglio di calcolo che riporta i loro nomi e l'ID univoco della banca del seme che gli ha permesso di mettersi in contatto con loro. Pensare che quando ha iniziato a donare il seme era ancora al college e quello era un 'modo semplice' per guadagnare qualcosa in un momento in cui aveva bisogno di soldi. Non si aspettava certo di. All'epoca, infatti, Dylan studiava psicologia alla Georgia State. Dopo essere stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, i genitori gli dissero che avrebbe dovuto, così il ragazzo decise di iscriversi come donatore a pagamento alla Xytex, un'importante banca del seme con sede ad Augusta, in Germania. Stone-Miller ha continuato a donare, raccogliendo. Ha dichiarato al Wall Street Journal di aver dato il permesso alla banca di rivelare la sua identità alla sua progenie, ma solo dopo che questa avesse compiuto 18 anni.Il viaggio del 32enne per trovare questi bambini è iniziato più di dieci anni dopo, quando è stato contattato dai genitori adottivi di uno di questi. A quel punto era già un affermatoQuindi ha scelto di prendersi un periodo di pausa dal lavoro per rintracciare tutti e 96 i bambini e conoscere le loro famiglie, un modo per superare il trauma della separazione da moglie e figlio. Stone-Miller è stato contattato da Alicia Bowes, madre di, concepita grazie a uno dei campioni che lui aveva donato. "", ha detto Dylan, che ha conosciuto la piccola quando questa aveva 3 anni. Era il 2020 e lui e sua moglie si erano da poco separati. Bowes, che risiede a Edmonton, in Canada, gli ha mandato un messaggio con scritto: "Spero davvero che non ti senta in alcun modo offeso, ma è il giorno del Ringraziamento canadese e volevo dirti quanto la mia famiglia ti sia grata". La corrispondenza tra i due è iniziata dopo che la donna era riuscita a rintracciarlo grazie a una serie di indizi lasciati sul suo file di donatore: aveva in mano solo il nome di battesimo e la professione di psicologo forense del padre, ma è riuscita comunque a risalire a lui.Stone-Miller era, all'epoca, in un momento di grande difficoltà emotiva visto che il suo bambino aveva lasciato la sua casa di East Atlanta per vivere con la madre. Quindi, quando ha aperto la pagina Instagram di Alicia e si è subito trovato davanti la foto della piccola Harper, ha capito cosa avrebbe dovuto fare. Nel giro di pochi giorni, ha chiesto alla signora - una delle- se poteva unirsi a un gruppo Facebook già creato a cui lei apparteneva, che ha scoperto perché aveva preso il nome dal suo ID Spermbank. Il 10 luglio ha trascorso ben nove giorni con questa famiglia, in un Airbnb vicino alla loro casa, durante i quali ha fatto anche da babysitter alle bimbe per una notte, in modo che le donne potessero godersi una serata fuori. Ma su una cosa le due madri sono state chiare: "Non vogliamo che Harper si senta come se potesse chiamarlo in qualsiasi modo. Non è suo padre. Se lo chiedesse davanti a noi, le diremmo chiaramente: Dylan non è tuo padre. Non sarà mai tuo padre.". Ed è giusto così.