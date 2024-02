Uomini trans che partoriscono: i Papà cavallucci o "Seahorse dad" contro i tabù

"Dietro a questo tipo di gravidanza - spiega Marte - non si nasconde nessun grande segreto". Le persone transgender non binarie, che scelgono di 'mantenere' gli organi sessuali e riproduttivi femminili, possono avere una gravidanza grazie alla 'crioconservazione' dei gameti che poi vengono rimpiantati. Durante la gravidanza devono sospendere per alcuni mesi, a seconda dei casi, la terapia ormonale.

Nel nostro Paese oltre al fatto che non esiste alcun censimento ufficiale del numero di persone transgender che fanno questa scelta, per i "papà cavalluccio marino" la strada è piena di ostacoli da affrontare. Non soltanto clinici, ma soprattutto culturali. "Qui il personale sanitario non è formato. Avere davanti a sé una persona al maschile con un utero ha ancora un impatto enorme in Italia, anche in ambito sanitario. Per questo spesso ci si affida a endocrinologi per essere indirizzati verso strutture sanitarie pubbliche che abbiano un approccio 'friendly'", spiega Marte.

E dopo il parto gli ostacoli diventano anche giuridici. Solo la legge Cirinnà garantisce che la persona partoriente e autogestrice venga riconosciuta genitore o padre, ma "se si è in una relazione di coppia bisogna vedere se il riconoscimento viene esteso anche all'altra persona". Insomma la decisione delle persone transgender di portare avanti la gravidanza comporta tutta una serie di problematiche collaterali, non ultima la disapprovazione o il giudizio di chi non condivide la loro scelta.