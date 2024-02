Usa, una drag queen come testimonial della Marina. Scoppia la polemica

Chi è Joshua Kelley

L’attacco dei conservatori e degli ex militari

Stati Uniti: una drag queen come testimonial della Marina. Ma scoppia la polemica. La forza armata degli Usa ha assunto unacome volto di una campagna di reclutamento. Il marinaio di seconda classe, che si identifica come non-binario, è stato nominato primo di cinquedi un programma pilota che si è svolto da ottobre a marzo "per attrarre una forza lavoro più talentuosa e diversificata" e contrastare il crollo dei reclutamenti."Kelley è soltanto uno dei soli cinque marinai attivi che hanno preso parte agli sforzi della Marina per raggiungere una vasta gamma dicome ambasciatori digitali" sono le parole del portavoce della forza armata Usa a The Daily Caller. Su Newsweek, sempre il portavoce dichiara: "Siamoe sosteniamo chiunque sia disposto a prestare giuramento di mettere la propria vita in prima linea in difesa di questa nazione”.Kelley, il cui nome d'arte è ha iniziato a esibirsi a bordo - condividendo la sua esperienza su TikTok e Instagram - ed è diventato undelle persone che "per anni sono state oppresse durante il loro servizio". “Grazie alla Marina Militare per avermi dato questa opportunità., ma semplicemente condivido la mia esperienza”, recita un post di Kelley/Daniels. “” racconta il sottufficiale specificando quindi che ha iniziato molto prima di arruolarsi. E aggiunge: “L’arte drag non ha avuto alcuna influenza sul mio ingresso. Anzi, temevo che la Marina mi avrebbe influenzato”. Timori infondati: “da parte di tutti mi consentono di sentirmi a mio agio in un ambiente professionale”. Ma in passato l’uomo qualche problema l’ha avuto. “ Crescere da persona non etero non è stato facile , ma avere l'opportunità di mostrare al mondo chi sono ha ispirato molte persone a essere se stesse” ricorda. Il militare racconta anche cosa significhi vestirsi da donna ed esibirsi in pubblico. “Per me drag, un'arte e un modo per esprimermi” le sue parole. “: lo stress e l'intensità elevati possono abbassare il morale e causare suicidio e cattivo comportamento” sostiene.La notizia ha scatenato le critiche deiche negli ultimi mesi stanno portando avanti una campagna nazionale, ben più ampia, per limitare (e non solo) i diritti della comunità Lgbt . “La carenza di reclutamento è unache dobbiamo affrontare con. I video su TikTok delle drag queen stanno solo peggiorando un brutto problema" è il commento del deputato repubblicano dell'Indiana, presidente della sottocommissione del personale militare della Camera. Inoltre,del Partito repubblicano hanno chiesto alla forza armata degli Stati Uniti dia una serie di quesiti riguardo il ricorso da parte di quel ramo delle forze armate a drag queen come promotori degli arruolamenti sul social media TikTok."Pur comprendendo l’importanza dei social media nel contesto delle moderne attività di reclutamento, siamodi una app bandita (il social media di proprietà cinese), e di atteggiamenti che molti riterrebbero del tutto improprio in un contesto professionale”, afferma la lettera inviata dai senatori alCarlos Del Toro., militare statunitense ed ex-capo dei Navy Seal, che sostiene di essere stato tra coloro che hanno catturato e ucciso Bin Laden, non condivide minimamente la scelta. Via Twitter, infatti, lancia: “Non posso credere di aver combattuto per questa str**a”. Sottolineando anche: "Va bene. La Marina degli Stati Uniti ora sta usando un marinaio arruolato drag queen come reclutatore. Ho chiuso.".I tentativi del corpo armato Usa ditra i giovani arrivano in mezzo a una storica crisi di reclutamento. Un sondaggio delha rilevato che solo il 13% dei giovani di età compresa tra 18 e 29 anni è "altamente disposto" ad arruolarsi nell'esercito. Il 25% è "abbastanza disposto" e il 26% “non è affatto disposto”.