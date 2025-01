“Ero obesa, ora sono un’atleta. Lo sport mi ha salvata e ho perso 85 chili”

Lucca, 7 gennaio 2025 – “Tutto può cambiare se lo si desidera”, questo è lo slogan di Giada Greco, 32enne di Lucca che ha dovuto combattere tutta la vita con il suo corpo. “Ho perso 85 kg; avevo toccato i 160 - racconta Giada - . Lo sport mi ha dato la spinta per attuare un miglioramento nella mia vita. La svolta è stata quando ho capito che volevo cambiare. Ho fatto varie diete nel tempo, ma poi rimettevo su tutti i chili - continua - , ho anche praticato rugby qualche anno quando ero più piccola, ad oggi invece lo seguo solo come appassionata. Dal 2021 pratico crossfit, faccio una vita da atleta, mi alleno ogni giorno e, ovviamente, sono seguita”.

La ragazza ha iniziato a praticare sport, inizialmente solo per una questione personale, non per un fattore puramente estetico. Sul momento infatti l’obiettivo non era perdere peso, ma solo stare bene con se stessa. Non a caso, data la sua forte passione per il crossfit, ha anche partecipato ad una gara nel 2022 a Grosseto.

“Sono arrivata settima, eravamo circa una trentina. Per me è un gran traguardo, ma posso fare di meglio. Pensi che prima di fare sport riuscivo a malapena ad allacciarmi le scarpe - aggiunge -, ora invece alzo pesi importanti”. Fin da bambina Giada è stata in sovrappeso, raggiungendo l’apice nell’adolescenza, quando dalla Sicilia si è trasferita a Lucca. “Già all’età di cinque anni ero robusta, ma ero seguita poco dalla mia famiglia - racconta ancora - . Quando abitavo in Sicilia mi muovevo molto di più. Avevo tutti gli amici che stavano a giocare fuori con le bici, qui era diverso”.

Infatti, non appena arrivata a Lucca, quando aveva circa 12 anni, complice il trasferimento e la ’nuova vita’, Giada ha iniziato ad essere meno attiva e questo ha contribuito a farle raggiungere i 160 kg quando frequentava le scuole superiori. Solo dopo ha capito che sfogava sul cibo i suoi malesseri interiori.

Lo sport, fondamentale per il benessere, oltre a far bene al corpo ha benefici anche sulla mente, ed è ciò che la ragazza testimonia a gran voce. “Adesso faccio due lavori, la commessa e la parrucchiera. Iniziare a muovermi davvero mi ha salvato - conclude - svelando tutti i miei altarini interni. A febbraio andrò a Torino per la gara dell’Hyrox. Mi sto preparando da mesi. Se penso che prima avevo vergogna a stare senza pareo al mare, ed ora sono prossima ad una gara internazionale, mi viene solo da essere fiera di me stessa”.

Ad oggi, Giada sta vivendo il suo sogno e vuole riscattarsi per tutto ciò che non ha vissuto prima di questo suo cambiamento e spera di essere un esempio.