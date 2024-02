Valeria, Carmen, Lola e Nerea: le (anti) eroine Netflix abbattono gli stereotipi

Carmen e la grassofobia

Lola e l'attrazione fatale

Il segreto di Nerea

E Valeria?

Sono tornate. Valeria, Carmen, Lola e Nerea. Quattro amiche per la pelle. Sull'orlo dei trent'anni e con tutto quello che può comportare il fatidico "scavallamento" d'età. Dal lavoro alla vita privata è tutto un caos per le protagoniste della, giunta alla terza stagione. A tenere salde le quattro (anti) eroine, ma eroine nella vita di tutti i giorni, è proprio la loro indissolubile amicizia. Siamo a Madrid e la vita scorre frenetica tra varie peripezie che coinvolgono le quattro ragazze, finché non si fermano e decidono di aprire una finestra sul loro passato:infantile oppure adolescenziale. Con una puntata dedicata interamente alle donne che scardina i pregiudizi, un inno alla libertà e alla parità, che si conclude con le protagoniste tra il fiume di persone del corteo dell'8 marzo La terza è senza dubbio la stagione diche con un bouquet in mano si avvia verso l'altare. Ma prima del fatidico "sì" tutte le paure e preoccupazioni vengono a galla e con loro dei residui dal passato. A 13 anni Carmen è dentro ad una relazione "tossica" con un ragazzo che non ha alcuna intenzione di farsi vedere in giro con lei. Perché Carmen è una ragazzina sovrappeso, ignorata e bullizzata per il suo aspetto fisico tra i banchi di scuola. Alla fine sarà Carmen a troncare con lui.C'è un mare che separadalla sua nuova fiamma. Tanti sono i dubbi su questa relazione in cui lei è quella più grande. Ed è forsea pesarle sulle spalle più del dovuto. Ecco che i fantasmi del passato riappaiono. Lola è una ragazzina fuori dagli schemi: le piace provocare. E lo fa. Anche in biblioteca attirando l'attenzione di un docente universitario. L'attrazione è fatale, quasi alla Nabokov. Lei si finge più grande, ma va ancora alle superiori, lui è sposato e sua moglie attende un figlio, ma continua lo stesso entrambe le relazioni. Fino a troncare con Lola.Ha scoperto di essere lesbica con il videoclip delle Tattoo, ma per i genitori dila loro figlia prediletta era già destinata ad un ragazzo: Pablo. Intanto, nel tragitto da casa a scuola, Nerea conosce una ragazza alla fermata del bus e cerca di vederla in ogni momento possibile. E' così che capisce di provare dei sentimenti per lei. Nerea prova a parlarne con sua madre. E' il suo coming out : le chiede di togliere Pablo dagli invitati alla sua festa di compleanno e tenere un posto libero per la ragazza del bus. La madre non accetterà la richiesta della figlia e innalzerà un muro.a lungo di essere un'altra persona.Il primo bacio non si scorda mai... Ma chi lo ha detto? In questa puntata questo modo di dire viene ribaltato.torna indietro nel tempo nella sua cameretta. Si trova insieme ad un ragazzo che le piace da tempo e finalmente si è rivolto a lei chiedendole di aiutarlo nei compiti di scuola. Valeria è entusiasta. Il primo bacio si avvera ma il ragazzo allunga troppo le mani. "Pensavo che tu avessi fretta, ora te la tiri.. Eri tu che volevi questo. Non fare la santa", le dice il ragazzo. Valeria sbatte fuori di casa il compagno di scuola. Perché no è no.