Il sogno di Valerio Deri si avvera, scelto come dj: “Farò ballare la diversità”

Manca ancora un mese, ma lui è già pronto a indossare le cuffie e a portare con sé consolle e pc portatile. Sa che dovrà far ballare il pubblico per sei ore di fila, mixando ben 180 pezzi che spaziano dalla house alla dance commerciale. Nulla di strano, se non fosse che il suo sarà un caso più unico che raro, almeno in Italia: un dj con la sindrome di down.

A Valerio Deri, pietrasantino di 37 anni, brillano gli occhi solo nel raccontare questa bella storia. Non a caso sul suo profilo social ha scritto "I sogni son desideri!”, citando Cenerentola, con il volantino della festa in agenda il 5 maggio alla discoteca “Barlume“ di Marina di Carrara. Anche lui dovrà spegnere tutto a mezzanotte, ma se per Cenerentola era la fine di un incantesimo, per Valerio è un sogno che si avvera.

Il sottotitolo della festa è “Balliamo la mia musica includendo la diversità” e tu sarai il protagonista.

"Mi sono esibito dietro la consolle diverse volte, ma mai in una discoteca: sono davvero emozionato. La musica abbraccia tutti ed è un messaggio universale. Infatti quel giorno parteciperanno anche altri ragazzi dell’Associazione italiana persone down, che pochi mesi fa mi aveva scelto come uno dei sei testimonial nazionali per il suo calendario. I ragazzi balleranno in pista insieme ai loro coetanei, sarà bellissimo".

Chi ha avuto l’idea?

"A marzo, insieme alla mia counselor e life coach Sabrina Cecchinelli, che mi segue da tanti anni con l’obiettivo di una mia autonomia, anche economica, sono andato alla sede di Radio Nostalgia a Marina di Carrara, dove vive Sabrina. Uno dei miei desideri è lavorare in una radio. Luca, che è anche proprietario del ’Barlume’, mi ha quindi proposto di fare il dj scegliendo una domenica”.

Che festa sarà?

"Dalle 18 in poi: aperitivo, cena e serata fino alle 24. Ci saranno giovani e adulti, oltre a Sabrina. Starò sei ore dietro la consolle e con me si esibirà anche il vocalist Nicolò Tardelli di Massa, che da tempo collabora con me”.

Ti stai già preparando?

"Mi porterò da casa le cuffie, la consolle e il portatile con dentro tutto il mio mondo. Aprirò il pc e partirà la musica. Il ’Barlume’ mi metterà a disposizione tutte le casse del locale. In questo mese lavorerò sulla scaletta, ho pensato a 180 pezzi della durata media di 2 minuti l’uno”.

La musica è una passione che coltivi da quando avevi 13 anni: le dedichi tanto tempo?

"Un paio d’ore al mattino e due al pomeriggio. Cerco sempre canzoni nuove, mi piace evolvermi. Inoltre dal 2001 frequento l’Enarmonia music school di Montignoso del maestro Bruno del Giudice”.

Canti, suoni e lavori.

"Ho lavorato come aiuto cameriere in un ristorante di Lido e a breve farò la stagione in una pizzeria di Marina di Massa”.