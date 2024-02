Vietati i capelli lunghi: sette studenti (fra cui un bimbo di 7 anni) fanno causa alla scuola in Texas

Pronta la difesa della scuola: il dressing code imposto “riflette i valori della comunità”. Si tratta, ha spiegato il genitore del ragazzo sospeso “di una regola vecchia come il cucco, chi siamo noi per dire ai ragazzi come devono apparire?”.

"Come potete giudicar / come potete condannar / Chi vi credete che noi siam /". Il refrain di unaitaliana degliportata al successo daidi copertina) riecheggia a proposito di una notizia proveniente dal Texas dove va in scena una battaglia per ilai. Sette studenti, daiai, hanno infatti fatto causa al Magnolia Independent School District, distretto scolastico a circa 65 km a nord-ovest di Houston, per quella che hanno definito “”. La scuola infatti ha imposto ilai suoie unè stato addiritturaper aver infranto la ferrea regola dell’istituto: “Non avere i capelli piu lunghi delladella camicia, dell’e degli”. L’episodio ha portato l’del Texas a intentare la causa federale per conto degli studenti con la motivazione che la punizione inflitta al ragazzo avrebbe causato “, solo a causa di una”. In fondo, nessuno sogna di imporre una simile regola alle ragazze e alle donne.Eppure l’obbligo per i ragazzi alla sfumatura sembra al momento molto diffuso nello stato americano. Secondo un sondaggio dell’American Civil Liberties Union sarebbero almenodove questa regola è in vigore.