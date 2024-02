Vivere con l'autismo: Alessandro Nocchi rompe il silenzio con le sue poesie

“Nel racconto della mia vita, mi sento come un lampo veloce, che ci bagna di luce e restringe lo spazio.” Versi belli, parte di una poesia più lunga. Forse lunga tutta una vita, la sua vita. Alessandro Nocchi, classe 1989, è nato a Firenze, ed è un ragazzo autistico non verbale. Vuol dire che, per scrivere le sue poesie, non può prendere una penna in mano e dare sfogo a pensieri che, come dimostra la sua prima raccolta “Le parole del mio silenzio” (Pagliai Editore), sono molto profondi.

Però queste emozioni importanti, che raccontano di sua madre – scomparsa tre anni fa-, della felicità di vivere, di suo fratello e anche della natura che lo circonda, devono trovare il modo di venire fuorio, almeno, Alessandro desidera che sia così. E allora, grazie all’amore e alla dedizione della mamma, da bambino impara a scrivere con la tecnica della scrittura facilitata.

La sua storia, in questi giorni in cui in Toscana si torna a parlare di tagli ai rimborsi per le terapie ABA, è la storia di una persona con dentro di sé un oceano di emozioni pronte ad essere scoperte proprio grazie a quelle parole che non possono uscire dalle sue labbra e che stentano ad essere rappresentate graficamente.

Nella vita di bambini e ragazzi come Alessandro queste terapie sicuramente non “guariscono” nessuno – anche perché l’autismo non è una malattia – ma sicuramente contribuiscono a raggiungere una certa autonomia e a migliorare la qualità della vita della famiglia intera.