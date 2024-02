"Voices", vite straordinarie: chi è Claudia Botti, la manager che trasforma la diversità in elemento di valore

Seria, professionale, impegnata ma gioiosa, appassionata ed energica: ecco il ritratto dipresso Aeroporti di Roma Spa, che fa parte del Gruppo Atlantia . Il percorso di Botti, che è in Aeroporti di Roma da 7 anni, è iniziato nel mondo della consulenza per proseguire in un ambiente, come quello di Aeroporti di Roma che è simbolo di appartenenza, per lei come per tutti i dipendenti della principale società aeroportuale italiana. Uno scalo che occupa, le dimensioni di una città media italiana, un luogo nel quale ospitare lache provengono da tutto il mondo. La diversità connota anche il viaggio professionale di Botti, che è stato in direzione ostinata e contraria dal mondo della consulenza a quello dell’azienda, abbracciando Aeroporti di Roma e sentendolo suo grazie anche a un progetto di Real Estate innovativo e unico in Italia che vedrà la genesi proprio a Fiumicino. Nel commentare questo passaggio da una realtà sempre diversa e dinamica dell’esperienza precedente, Botti usa le quattro parole rappresentative dei valori fondanti di Aeroporti di Roma:E sullaha molto da dire. I nuovi progetti a cui sta lavorando, e che riguardano l’aeroporto di Fiumicino, vengono vissuti inevitabilmente pensando al, con l’obbiettivo di monitorare la qualità percepita dell’ambiente per garantireagli ospiti. Con questo spirito, l’aeroporto diventa una porta di accesso e snodo, facendo propri i tratti dell’accoglienza in termini di servizi – anche professionali - per tutti quei passeggeri che dovessero averne bisogno tra un volo e l’altro. Ci saranno molti benefit per le aziende ma anche per i passeggeri business, mettendo loro a disposizione, con un clima distensivo ma dotato di tutti i device e le necessità per il lavoro. “La progettazione di un’infrastruttura ha il vantaggio di poterla ideare 'taylor made' e in, calandosi nelle vesti delle diverse persone che la abiteranno” sostiene Botti.sono due tratti distintivi per la donna, nell’esercizio di questo ruolo, con la volontà di far sentire tutti a proprio agio nelle relazioni, attraverso l’e connotando la diversità di ciascuno come un elemento di valore. Punti di educazione che caratterizzano Botti anche nelche sta trasferendo anche al piccolo Tommaso, il figlio che ha cercato due anni fa, nel pieno periodo della pandemia. “Il Covid ha sospeso le, come criogenizzate in attesa di una rinascita che proprio in queste settimane è sotto gli occhi di tutti, andando nel principale scalo della capitale – dice -. Sono stati due anni difficili da credersi per chi è cresciuto nel contesto aeronautico; gli enormi terminal di Fiumicino spopolati sono stati une tangibile della crisi globale per chi come me ha basato la propria professionalità. Ma sono stati anche una prova di crescita, prima di tutto come madre, grazie a una società che nel frattempo, nonostante l’incertezza della crisi,”. Oltre alla grande professionalità, Botti ha un’altra parola chiave:. L’approccio appassionato a tutto ciò che fa che emerge da ogni poro durante la conversazione ed è caratterizzato da questo termine, un vero e proprio “motto”. Con la crisi pandemica non è stato immediato trovare del buono in una visione così poco chiara della prospettiva ma la gioia che connota il suo sguardo è stata ritrovata e ile lasono state le chiavi per girare la facciata della propria storia e vederla appunto illuminata dal sole. Come la finestra che Botti apre nella narrazione e che si fa fatica a richiudere perché scalda i cuori e gli animi. Un calore che grazie al suo impegno nel lavoro arriverà anche agli ospiti delle infrastrutture che si realizzeranno a Fiumicino. “Il viaggio è ripreso,- dice Botti - mi ha fatto vibrare. L’auspicio è di tornare a viaggiare in luoghi diversi per vedere e conoscere, apprendere e trasferire, creando valore per tutti”.