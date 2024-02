Whoopi Goldberg nella bufera: l'olocausto "non riguarda la razza" ma "uno scontro tra bianchi"

L'ammenda in diretta

La sera stessa della puntata poi, partecipando a "The Late Show" di Stephen Colbert, Goldberg ha voluto scusarsi anche in diretta. Rivolgendosi alle telecamere ha spiegato che il suo errore è stato considerare ilqualcosa di 'esclusivamente' rivolto alle– come lei stessa è –, causato insomma da quel movente. Poi, in un momento di lucidità, si è resa conto delle stupidaggini che andava dicendo e ha ammesso: "Ho capito. La gente è arrabbiata. Lo accetto, e sono io che mi sono cacciata in questo guaio"."Ho detto qualcosa che sento la responsabilità di non lasciare senza esame, perché le mie parole hanno sconvolto così tante persone, cosa che non era mai stata mia intenzione. Ma ora capisco perché, e perciò sono profondamente, profondamente grata, perché leche ho ricevuto sono state davvero utili e mi hanno aiutato a capire alcune cose diverse. Si trattava davvero di razzismo, perché Hitler e i nazisti consideravano gli". Parole che dimostrano quindi la sua ignoranza in materia di olocausto, Shoah e sterminio degli ebrei, ma che non per questo ne giustificano le affermazioni. "Ora,e le mie non fanno eccezione. Mi rammarico dei miei commenti, e mi. Peraltro sono dalla parte del popolo ebraico, come tutti voi sapete perché l'ho sempre fatto", conclude. Una 'redenzione' che, seppur frutto di un'ammissione di ignoranza, non cambia la gravità delle sue affermazioni. E forse, questa volta, nemmeno le scuse bastano.