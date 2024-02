"Diario da Tokyo" I pipistrelli fanno gol nel buio. Grazie al bomber che vendeva caramelle sul bus

Hanno preso il soprannome dagli animali che meglio rappresentano la loro condizione: si chiamano infatti, pipistrelli. Perché, come ianche loro, un buio senza fine. Ma riescono a. E a realizzare il sogno più ambito da milioni di persone: segnare gol. I murcielagos alle Paralimpiadi di Tokyo sono la squadra di. Se il calcio è la malattia di miliardi di persone, giocarlo con un pallone sonoro, senza vedere campo, porte, compagni, avversari è lo struggente inno a una passione che niente può fermare. Come ogni torneo che si rispetti, quello paralimpico di Tokyo avrà finaliste di gran nome.. Il classico del Sudamerica. Pelé e Maradona, Messi e Neymar. Qui i bomber si chiamanoper il Brasile eper l’Argentina. Nonato è capocannoniere del torneo, con cinque gol vinse le Paralimpiadi a Londra e in casa, a Rio. Ha coscienza della propria forza e si augura solo che. La pioggia è una piaga supplementare, per chi gioca a calcio senza vedere. L’altro bomber, Espinillo, ha una vita romanzesca. Anzitutto, tifapur essendo connazionale di. Rimedia (ma solo un po’) portando il 15 che Leo aveva alle Olimpiadi del 2008, vinte dall’Argentina. Prima di darsi al calcio, Maximilianoin strada e "sugli". Il pallone lo ha sottratto all’emarginazione. Chissà se anche in Argentina si dice “scartare“, per indicare un dribbling e l’atto di togliere l’involucro a una caramella.