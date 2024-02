"Diario da Tokyo" Per tre minuti Zolkefli perde la medaglia d'oro e due record mondiali

Per un ritardo si perde un treno, l’aereo, un amore. O a scuola un'interrogazione temuta (ma occhio alle vendette). Per un ritardo altrui si può perdere la pazienza. Mai accaduto che si. A entrare nel Guinness dei primati, a non dormire per qualche notte e a maledire per tutta la vita quei pochi giri d’orologio è Muhammad Ziyadatleta dellache martedì si è presentato al via del getto del peso tre minuti dopo l’orario fissato per la gara della classe F20, per atleti con disabilità intellettive relazionali. Zolkefli hacon 17,31 metri poi 17,94 e ovviamente stravinto l'oro, assegnato dalle autorità che avevano preso per buone le giustificazioni addotte dal malese.(quello sì), il ricorso dell’Ucraina, cui appartiene il secondo classificato (ora primo) Maksym Koval. Successive indagini hanno convinto le autorità a ritenere infondate le motivazioni con cui Zolkefli tentava di essere riammesso nei termini e hanno squalificato il vincitore sul campo. Hastag infuocati in Malaysia: #Ziyad con offese variegate e a tema libero rivolte a giudici e a Koval. "questo meritato oro da record mondiale», ha tuonato il deputato Fahmi Fadzil. Il ministro dello sport malese, Ahmad Faizul Azumu, ha ordinato al Comitato Olimpico un’inchiesta: "Gli atleti hanno atteso cinque anni, ma che basti un ritardo di meno di cinque minuti per distruggere una speranza, è molto triste", la dichiarazione. Il portavoce del Comitato paralimpico, Craig Spence, si è rammaricato degli “insulti” ma ha ribadito che “: la decisione è stata presa e non è colpa degli ucraini se il malese è arrivato tardi”. Spence ha fatto cadere le scuse accampate da Zolkefli: lui e altri due atleti arrivati tardi avevano sostenuto di non aver sentito l’avviso perché. A Zolkefli qualcuno regali una sveglia. O un traduttore automatico. O entrambi. Chi pensava che la Paralimpiadi fossero il regno del prego si accomodi si ricrederà. Com'è giusto che sia nello sport, si lotta con ogni mezzo. Compreso l’orologio.