Il capo dello Stato Mattarella si congratula con i paralimpici. "Bravi per le medaglie e le dichiarazioni dopo le gare"

Congratulazioni per lee per "leal termine delle competizioni".Le ha espresse il presidente della Repubblica,, al numero uno del Comitato italiano paralimpico,, come annunciato da fonti dello stesso Cip. I complimenti del Capo dello Stato sono arrivati al termine della prima giornata di gare di Tokyo 2020, per i risultati ottenuti dalle atlete e dagli atleti paralimpici. Mattarella, sottolinea il Cip, ha manifestato il suo apprezzamento non solo per le prime 5 medaglie conquistate nel nuoto paralimpico, ma anche per le parole espresse dai protagonisti azzurri al termine delle competizioni.