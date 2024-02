La bandiera dell'Afghanistan sfila nella Cerimonia di Apertura dei giochi Paralimpici di Tokyo

Si sono aperti a Tokyo i XVI Giochi Paralimpici. All'evento, che si concluderà il 5 settembre, prenderanno partein rappresentanza di. Da assegnare. La mascotte dell'evento,, nome che deriva da un fiore di ciliegio chiamato 'Someiyoshino' è stata posizionata su una piattaforma galleggiante, come accaduto in occasione delle Olimpiadi, nella baia di Odaiba.Il presidente dell', ha confermato la decisione di "nella cerimonia in segno di vicinanza". In realtà, il tricolore afghano si era conquistato di diritto la presenza nella cerimonia di apertura, grazie all'impresa di, lottatrice di taekwondo., è stata la prima atleta afghana nella storia del paese a strappare il ticket per le. Dopo la caduta di Kabul però, tutto è cambiato. Le donne afghane sono ricadute nell'incubo della sharia e, di conseguenza, lanon ha potuto raggiungere Tokyo. "Abbiamo invitato qui il rappresentante dell`per i rifugiati nel ruolo di portabandiera. Lo abbiamo deciso nel corso del consiglio direttivo. È importante sottolinearlo poiché è un messaggio di solidarietà e pace che inviamo a tutto il mondo. Vorremmo avere qui gli atleti afghani ma, purtroppo, non è possibile. Saranno qui con lo spirito" conclude. Laè dunque sfilata nello, sventolata da un rappresentante dell', l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati. L'Italia si presenta alle paralimpiadi con una spedizione italiana da record con ben 115 atleti (63 sono donne) in 15 sport. Da Roma '60, prima edizione dell'evento, mai l'Italia aveva raggiunto un numero così elevato di partecipanti. Beatrice 'Bebe' Vio e Federico Morlacchi, la prima schermitrice e il secondo nuotatore i due portabandiera.