Il campione di sitting volley Morteza Mehrzad costretto a dormire sul pavimento: è troppo alto

Non si fermano le polemiche a Parigi: dopo le tante discussioni (e i trend) riguardo il villaggio olimpico, un’altra notizia – questa volta dalle Paralimpiadi – è finita nell'occhio del ciclone dei media e della stampa.

Il fenomeno del sitting volley iraniano, Morteza Mehrzadselakjani, conosciuto semplicemente come Mehrzad, medaglia d'oro a Rio 2016 e a Tokyo 2020, è stato costretto a dormire sul pavimento, non avendo a disposizione un letto fatto su misura. Il pallavolista è infatti un vero e proprio gigante, secondo uomo più alto al mondo con i suoi 2.46 metri di altezza. Una grave mancanza, quella dell'organizzazione, che adesso ha promesso che provvederà a risolvere la situazione.

L’allenatore iraniano: “A Tokyo un letto speciale, qui dorme in terra”

Iran's Morteza Mehrzad Selakjani hits the ball during the preliminary round pool B sitting volleyball match between Iran and Germany at Makuhari Messe Hall during the Tokyo 2020 Paralympic Games in Chiba on August 28, 2021. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP)

“Sì, a Tokyo gli avevano costruito un letto speciale, ma non qua, sfortunatamente. Sta dormendo sul pavimento”, ha dichiaro Haidi Rezaeigarkani, allenatore della nazionale iraniana di sitting volley, che si è aperto con la stampa riguardo alla scomoda situazione del suo atleta. “Nella sua testa c'è spazio solo per il massimo obiettivo sportivo, ovvero la conquista della medaglia d'oro. A lui non importa se deve riposare sul pavimento o non ha abbastanza cibo nel piatto, in ogni situazione è la sua mentalità da campione a vincere su tutto”.

Morteza, da parte sua, si è detto dispiaciuto, ma ha preferito non esporsi per non alimentare la polemica.

La storia di Morteza Mehrzadselakjani

Nato nel 1987 a Chalus, una città del nord dell'Iran, Morteza soffre di acromegalia, malattia che porta a un'eccessiva produzione dell'ormone della crescita. Da bambino giocava a basket ed era considerato una promessa della disciplina, ma poi, a 16 anni, dopo una caduta che gli ha causato una lesione al bacino, la sua gamba destra ha smesso di crescere, rimanendo più corta della sinistra di 15 cm. Paradossalmente, Mehrzad ha conosciuto prima il suo attuale allenatore che il sitting volley: nel 2013, partecipando ad un reality show iraniano, Morteza venne notato da Rezaeigarkani, che decise di aiutarlo.

Morteza Mehrzadselakjani è il secondo uomo più alto al mondo: misura 2,46m

Attualmente, il campione della nazionale iraniana detiene i primati di seconda persona più alta del mondo e quello dell'atleta più alto in assoluto.

Dopo aver gareggiato e vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Rio e di Tokyo, Morteza e la sua squadra sono i favoriti anche in questa edizione dei Giochi. L'Iran infatti ha vinto finora tutte le partite dei gironi e domani giocheranno la semifinale di sitting volley contro l'Egitto alle 14:00.