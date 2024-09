Paralimpiadi, l’arciera incinta Jodie Grinham è oro nel mixed team compound: “Nulla è impossibile”

La para arciera incinta Jodie Grinham vince la medaglia d’oro col collega Nathan Macqueen nella finale del mixed team compound. La coppia della Grn Bretagna ha battuto quella dell’Iran 155-151.

Si tratta della seconda medaglia a Parigi per la 31enne, al settimo mese di gravidanza, dopo che sabato 31 agosto aveva battuto la compagna di nazionale Phoebe Paterson Pine nella finalina per il bronzo nel compound femminile.

La coppia britannica conduceva di un punto (39-38) dopo il primo end, ma a metà gara le due coppie erano in perfetta parità 77-77. Un paio di 8 dell'iraniana Hadi Nori hanno permesso alla GB di accumulare un piccolo vantaggio (115-113) verso l'ultimo end e la coppia inglese ha risposto in grande stile facendo segnare un punteggio perfetto di 40 per assicurarsi il titolo. “Tutto quello che volevo fare alla fine era saltare su e giù e piangere e urlare e gridare”, ha detto Jodie Grinham, che nella stessa gara era già stata argento nel 2016 con John Stubbs. “Ma essendo molto incinta – aggiunge divertita ai microfoni della BBC – realisticamente la cosa migliore da fare era accovacciarsi e prendermi un secondo, e poi potevo distribuire abbracci e cose del genere”.

Da quando è stata selezionata per far parte del team britannico a Parigi, l'arciera gallese –che è nata con un braccio sinistro molto corto, senza dita e con solo mezzo pollice sulla mano, ed è già mamma del piccolo Christian – ha voluto lanciare un forte messaggio alle donne e la sua partecipazione ai Giochi ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo. Ma non è stato tutto semplice e, dopo uno spavento la scorsa settimana, ha dovuto farsi visitare in un ospedale parigino per un controllo al bambino prima di essere dimessa e autorizzata a gareggiare.

Jodie Grinham con la medagla di bronzo vinta nell'individuale a Parigi 2024 (instagram)

“L'idea era quella di dimostrare che nulla è impossibile e di andare là fuori e spaccare tutto”, ha aggiunto Grinham. “Per fortuna ho un compagno di squadra fantastico e non importa come tirerò, so che lui sarà lì e mi coprirà le spalle. Abbiamo fatto centro insieme”, dice rivolta a Mcqueen, rimasto paralizzato dopo un incidente a 18 anni. “Siamo una squadra fantastica e stiamo portando a casa la medaglia per la quale abbiamo lavorato duramente”.