Paralimpiadi: gli atleti russi e bielorussi non potranno gareggiare a Pechino 2022

La nazionale ucraina

Ukraine National Paralympic Committee are on their way to the Beijing 2022 Paralympic Winter Games. Picture of them from earlier today. 20 athletes and 9 guides ready to travel. Epic operation by many parties to get them here. #Beijing2022 pic:@ukrparalympic pic.twitter.com/53d2Kh4AVb — Craig Spence (@craigspence) March 1, 2022

La decisione dell'International Paralympic Committee

Il governing board del Comitato Paralimpico Internazionale fa marcia indietro: glidi Pechino che prendono il via domani, 4 marzo. Un dietro front dell'ultimo minuto dopo che mercoledì mattina, invece, l'Ipc aveva dato l'ok alla partecipazione delle due delegazioni come, ovvero avrebbero gareggiato sotto la bandiera paralimpica e non sarebbero però state incluse nel medagliere. In una seconda riunione "appositamente convocata, il cda dell'Ipc ha deciso diagli atleti russi e bielorussi per le Paralimpiadi di Pechino". Alla base della decisione, che appare come quella definitiva, visto che mancano oramai poco più di 24 ore all'avvio della Cerimonia di Apertura delle XIII Paralimpiadi invernali, ci sarebbe la richiesta da parte di numerosi comitati olimpici che hannose non fosse stata riconsiderata la decisione di ieri.Alla luce delle posizioni espresse dal governo di Lukashenko e dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino il Comitato olimpico internazionale (Cio) aveva invitato ad escludere gli atleti dei due Paesi da tutte le competizioni internazionali o, laddove ciò non fosse possibile per motivi organizzativi, a non farli gareggiare in rappresentanza delle proprie nazioni.Intanto asono arrivati gli. Mentre nel loro Paese si continua a combattere per difendersi dall'invasione russa, la delegazione paralimpica giallo azzurra raggiunge la sede dei Giochi invernali. I campioni sono attesi al Villaggio per prepararsi alle gare, al via sabato. Un modo, anche per loro, di ribadire l'unione e il legame che li lega alla patria, che siamo sicuri vorranno omaggiare e spronare a resistere anche attraverso le competizioni, dove sapranno farsi onore per portare in alto i colori dell'Ucraina.La decisione di non far gareggiare gli atleti russi e bielorussi è stata presa perché, secondo il numero 1 dell'Ipc Andrew Parsons, "è di fondamentale importanza per noi edegli atleti è ora diventata. Per preservare l'integrità di questi Giochi e la sicurezza di tutti i partecipanti, abbiamo deciso di rifiutare le iscrizioni degli atleti di Russia e Bielorussia". Rivolgendosi poi agli atleti paralimpici dei Paesi colpiti, Parsons ha aggiunto: "Siamo molto dispiaciuti che siate influenzati dalle decisioni che i vostri governi hanno preso la scorsa settimana nel violare la tregua olimpica.". "Il benessere degli atleti è e sarà sempre una preoccupazione chiave per noi – ha sottolineato il presidente – 83 atleti paralimpici sono direttamente interessati da questa decisione. Tuttavia, se Russia e Bielorussia rimangono qui a Pechino, le altre nazioni probabilmente si ritireranno. Probabilmente non avremo Giochi validi. Se ciò dovesse accadere, l'impatto sarebbe di portata molto più ampia". Insomma per il bene di molti saranno in pochi a farne le spese. Una decisione senza precedenti, ma che rispecchia la volontà dell'Ipc di rimanere neutrale dal punto di vista politico, ma allo stesso tempo di voler mantenere saldi i propri principi e valori di base. Anche se c'è chi, come, olimpionico di sci di fondo bielorusso, protesta: "È una vergogna, una vergogna di m...". "Peccato che tutti pensino che sono gli atleti ad aver cominciato questa guerra. Rispetto gli ucraini, i russi, e tutti quelli che sono qui: sono contro la guerra, e non solo se la fanno a me – ha scritto dal suo account Instagram –. Ma ora se qualcuno dice 'fuori la politica dallo sport', c'è da ridere.".Mercoledì, al termine della prima riunione d'emergenza delaveva però affermato di voler convocare un ulteriore incontro per discutere una soluzione a lungo termine per la questione dei membri che non "assicurano il rispetto della tregua olimpica". Il presidente Andrew Parsons aveva spiegato che nel consiglio di amministrazione del comitato erano "molto preoccupati" per l'invasione dell'Ucraina e sono stati "d'accordo che questa non possa passare inosservata o non contemplata", ma che le loro scelte erano vincolate dalla costituzione che afferma che l'IPC rimane politicamente neutrale. Tuttavia, con l'aumentare delle proteste da parte delle altre delegazioni, che hanno seriamente minacciato di non prendere parte alle competizioni, la decisione di escludere gli atleti russi e bielorussi è stata inevitabile. A farne le spese, in ogni caso, è lo sport e i suoi valori.