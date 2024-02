Tg Paralimpico Nella sintesi di Stefano Tonali l'oro del nuotatore Fantin, l'argento di Mazzone e i tre bronzi. Guarda il video

Magnifico oro a tempo di record mondiale pernei 100 stile libero S6 ai Giochi Paralimpici di Tokyo col tempo di 1:03.71. Gli handbikershanno ottenuto rispettivamente l'argento e il bronzo nella prova in linea di ciclismo. Bronzo anche per la nuotatricenei 50 stile libero e per la coppia. L'Italia nel medagliere sale a 48 podi con 12 ori 19 argenti e 17 bronzi.con il riepilogo della giornata firmato dahttps://vr-media.storage.googleapis.com/video/cre_80/encoded/ed59854a-5760-4430-a392-950c7a06e921.mp4