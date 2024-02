Aung San Suu Kyi condannata a 5 anni di carcere per corruzione: continuano i processi farsa

I processi a porte chiuse

Nuova condanna per: mercoledì un tribunale in Myanmar ha condannato l'ex leader birmana, 76 anni, a, con l'accusa di aver accettato una tangente di 600mila dollari. Questa sentenza fa parte di una raffica di procedimenti penali riservati a carico della donna, Premio Nobel per la Pace nel nel 1991, che rischia di trascorrere il resto della vita in carcere.Suu Kyi è agli, quando unha spodestato il suo governo eletto. La 76enne, da allora, è stata accusata di tutta una serie di reati penali, tra cui la frode elettorale, ma ha sempre negato ogni accusa, dichiarandosi innocente. Le associazioni per i diritti umani infatti hanno più volte condannato i, celebrati da una giuria controllata dalla stessa giunta militare al governo, come una. Le udienze si svolgono nella capitale Nay Pyi Taw,, quindi senza la possibilità per il pubblico local e i media internazionali di partecipare, e agli avvocati dell'anziana politica è stato vietato di parlare con i giornalisti. Sonoche le vengonoe questa è solo la prima sentenza di condanna in merito: secondo i giudici avrebbe accettato una tangente di circa 600mila dollari, sotto forma di contanti e lingotti d'oro, dall'ex capo di Yangon, la più grande città e regione del Myanmar. I suoi legali hanno detto alla Bbc di non essere riusciti ancora ad incontrarla.Quest'ultima decisione del tribunale del Myanmar porta la reclusione di Aung San Suu Kyi a un totale di, dato che in precedenza era stata giudicata colpevole per altri reati. Tre mesi fa era stata infatti condannata a 4 anni di prigione , nello specifico due per sedizione (aveva) e due per averdurante la campagna elettorale. A gennaio era stata poi riconosciuta colpevole di altri 4 capi di imputazione – l'importazione illegale (di), la detenzione di questi apparecchi di contrabbando in casa sua, la violazione della legge sulle telecomunicazioni e di nuovo il mancato rispetto di norme sanitarie per il Covid – e la pena anche in quel caso era stata di 4 anni. Aung San Suu Kyi deve affrontare altre 10 accuse di corruzione, ognuna delle quali comporta una pena massima di 15 anni, così come quelle di frode elettorale e di violazione della legge sui segreti ufficiali. Se per ognuno di questi procedimenti penali la Premio Nobel venisse giudicata colpevole dovrebbe affrontare una, secondo alcune stime.I sostenitori della politica e attivista 76enne sostengono che lea suo carico sono statedalla giunta al potere per assicurare che Suu Kyi, che in Myanmar è ancora considerata un', sia imprigionata a vita. I gruppi per i diritti civili e la democrazia, così come l'ONU, hanno denunciato anche quest'ultimo procedimento legale come una farsa. Human Rights Watch lo ha definito un "". La giunta militare ha invece respinto tali accuse, affermando che la donna abbia ricevuto finora processi equi e un giusto processo legale.La violenta presa di potere dei militari lo scorso febbraio in Myanmar, conosciuta anche come Birmania, è avvenuta mesi dopo che ladi Aung San Suu Kyi avevagenerali con una valanga di voti. Da quel momento l’esercito ha instaurato una, prendendo anche il controllo del sistema giudiziario e limitando molto le libertà personali. La leader di NLD – e molti membri del suo partito – sono tra ledalla giunta, che ha giustificato le azioni denunciando brogli elettorali nella vittoria. Il colpo di Stato ha scatenato vaste manifestazioni di protesta, spingendo i militari a reprimere brutalmente i cittadini, gli attivisti e i giornalisti a favore della democrazia: negli scontri che sono seguiti sono state, secondo l'Associazione di assistenza ai prigionieri politici (Birmania). Il caos ha anche portato a continui combattimenti. La giunta militare affronta un'opposizione diffusa e in alcune parti del Paese il conflitto armato non si è mai spento.