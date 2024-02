Bologna, Ius Soli e cittadinanza onoraria per minori stranieri nello Statuto comunale

La delibera con le modifiche allo Statuto

Quanti sono i minori stranieri

Un passo avanti per il riconoscimento di un diritto fondamentale di decine di minori. Aè stata approvata la modifica allo statuto del Comune , che impegna l'amministrazione a inserire un riferimento al principio dello. Mentre a Roma, in Parlamento, la(nella forma dello Ius Scholae ) va avanti a fatica e verrà discussa domani, 29 giugno, alla Camera dei Deputati, nel capoluogo emiliano si guarda già oltre.La discussione in Consiglio comunale è andata avanti ad oltranza, sintomo dell'impegno dell'amministrazione verso questa delicata tematica. La delibera (che aveva ricevuto il primo sì a febbraio ) è quindi passata nel tardo pomeriggio di lunedì 27 giugno, con(sindaco Matteo Lepore, Pd, Coalizione civica, Matteo Lepore sindaco, Movimento 5 stelle, Anche tu Conti, Verdi),(Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier) e(Forza Italia e Bologna ci piace). Con il sì alla modifica, dunque, i bambini nati nel nostro Paese da genitori stranieri con permesso di soggiorno, ma anche quelli nati all'estero che però hanno completato almeno un ciclo scolastico o di formazione professionale in istituti appartenenti al sistema educativo di istruzione e di formazione italiano, riceveranno la, ma avere almeno quella cittadina è sicuramente un modo per dare loro una sorta di appartenenza al luogo dove stanno costruendo la loro vita, per riconoscere il ruolo die per affermare pienamente leIl Consiglio comunale di Bologna, guidato dal sindaco Matteo Lepore, ha approvato anche un ordine del giorno collegato alla delibera, presentato nel corso della discussione dal consigliere Detjon Begaj (Coalizione civica), che invita "adper le notifiche e il giuramento; a modificare alcune prassi in materia di residenza e di conseguenza sulla possibilità di ottenimento della cittadinanza stessa; ad aumentare il personale dei Servizi demografici per favorire i tempi di disbrigo delle pratiche". Insomma una sorta di sollecito, di pungolo alla stessa politica nazionale perché a migliaia di minori venga riconosciuta la legittima appartenenza alla comunità italiana, non solo di fatto ma anche per legge. A Bologna, nello specifico, sonoche, dalle materne alle superiori, e tra questiche hannoqui. A loro si rivolge la nuova misura del Comune, che li rende se non italiani, perlomeno