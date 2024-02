Carfagna: "Il Sud non è il deserto. I femminicidi? Un dramma, ma leggi e istituzioni ci sono. Il ddl Zan è divisivo, ma una legge serve”

Non è stato facile intervistare il ministro al Sud e alla Coesione territoriale del. L’abbiamo, come si suol dire, ‘inseguita’ a lungo, ma alla fine pure spuntata. Classe 1975, salernitana, una figlia (Vittoria), se si digita il suo nome, sull’enciclopedia ‘libera’, dopo ‘politica italiana’ viene fuori la voce “ex modella eitaliana”. Francamente, che lo sia stata non lo ricorda più nessuno, in quel pur feroce ‘circo Barnum’ che è diventato. Ormai,, è una politica a tutto tondo, e da diversi decenni. Intorno a lei, c’è solo rispetto e, a volte, timore per il suo ‘piglio’. Deputata eletta, la prima volta, con l’allora Pdl, e poi lungo bensempre nella sua, che è anche la terra del suo radicamento politico, è un’azzurra doc. Come si diceva un tempo, “berlusconiana di ferro”.nel IV (e ultimo), vicepresidente della Camera dal 2018 al 2021, nell’attuale legislatura, e, da febbraio di quest’anno,nel governo Draghi, ha fondato una ‘rete’ politica, interna a: si chiama “” e vuole tenerne alti i valori liberali, moderati, l’ancoraggio al Ppe e la posizione ‘centrale’ del partito, dentro il centrodestra, compito non facile., dunque, è una ‘politica’ a tutto tondo che ‘fa’ politica, oltre che ‘governo’. Non sempre d’accordo, e in linea, con ildell’attuale(sempre più ‘destra’ e sempre meno ‘centro’, a volerla dire tutta),antichi e solidi, ma che non le hanno impedito, a volte, di dire “caro Presidente, non sono d’accordo con te!”, laogni tanto, viene ‘accusata’ di voler ‘fondare’ nuovi ‘centri’, ‘centrini’, aree moderate. Lei tira dritto, sicura di sé. Certo è che il cuore batte per isui quali si è spesa molto, e per(idem), ma “a modo suo”. L’abbiamo intervistata, qui, per“Con lail documento-base della prossima manovra, abbiamo aperto una porta sbarrata da un ventennio circa. E’ la porta che conduce alla definizione deiche lo Stato deve garantire ovunque, al Nord e al Sud, nelle grandi città come nei piccoli centri. Definire quei livelli significa anche sostenerli con la, con i trasferimenti di fondi ai Comuni, anno dopo anno. Anche per questo la porta è rimasta chiusa: le risorse sembravano non esserci mai e lo Stato preferiva limitarsi a finanziare l’esistente, piuttosto che farsi carico di un’espansione dei servizi nelle zone che ne erano prive”.“Allaadesso, vengono associati: un posto in asilo nido, ovunque, per il 33 per cento dei bambini residenti; un assistente sociale ogni 6.500 abitanti; trasporto scolastico garantito per gli studenti diversamente abili”. “Mi batterò perché la manovra ne tenga conto e stanzi i fondi necessari. Quella, davvero, sarebbe unaper tre motivi. Renderebbe, da cui i giovani scappano anche per la mancanza di servizi alla famiglia; consentirebbe un numero significativo di; restituirebbe il diritto al lavoro ache oggi, di fatto, ne sono prive perché devono “badare ai figli”. E’ un problema allarmante: nel 2020, su 10 donne che hanno lasciato il lavoro al Sud, nove lo hanno fatto dopo la nascita di un figlio”.“Ilè la prima ciambella di salvataggio lanciata dall’Europa ai singoli Paesi dopo lo scoppio della pandemia, quando cominciò a diventare evidente la possibilità di una severa crisi economicaProprio per la fragilità della sua economia e l’enorme pedaggio pagato allail nostro Paese risultò titolare dellaDopo l’insediamento è stata una delle prime “emergenze” a cui ho messo mano. Ho concluso velocemente il lavoro iniziato da chi mi ha preceduto: non potevamo correre il rischio di perdere gli assegni. A due mesi dall’insediamento il nostro progetto era a, dopo un intenso confronto con la. “Abbiamo costruito il nostrocon una serie di interventi “automatici” sulla politica industriale attraversoper l’assunzione di(340 milioni);(126 milioni); il(1,5 miliardi)”.“Su queste voci ci si è impegnati a definire vincoli che consentano aldi ottenere(rispettivamente 40, 126 e 750 milioni), nonostante l’ovvio dislivello del tessuto imprenditoriale.Tra le novità più significative c’è un intervento dacontro la, che nel Mezzogiorno raggiunge metà della portata degli acquedotti;del, finanziato con 400 milioni su un totale di 500, e l’attenzione al mondo della: 45 milioni, di cui 32 al Sud, per inelle primarie e 57 milioni (tutti al Sud) per la filiera degliche molti a Nord immaginano, ma una realtà di sviluppo ‘a macchia di leopardo’ che non riesce a fare sistema. Mi ha colpito una frase di, capo economista di: “Se esistesse una Repubblica dell’Italia Meridionale sarebbe l’ottavo Paese manifatturiero d’Europa”., nonché una consistente causa del suo spopolamento, sono la mancanza di connessioni fisiche e digitali, il deficit di servizi sanitari, alla famiglia, alle imprese, lo scandaloso livello dell’occupazione giovanile e femminile e, più in generale, la mancanza di una precisa definizione di ruolo nella partita dello sviluppo nazionale”.che attiveremo con ile gli altri strumenti, oltre 200 miliardi in dieci anni, sono superiori a quelli della vecchiae meglio finalizzati. Non saranno interventi a pioggia. Abbiamo unache risponde alla sua funzione naturale, e su quella abbiamo lavorato: una grande piattaforma mediterranea, porta meridionale dell’Europa, crocevia degli scambi di merci, talenti, conoscenze. L’operazione su cui scommettiamo è data dalla somma tra collegamentidi tipo europeo,modernizzati,con forti incentivi alle imprese: un progetto che può davvero trasformare l’ambiente produttivo del Mezzogiorno”.taglierà i tempi di percorrenza su tutte le grandi direttrici, e sarà accompagnata dal potenziamento delle linee ‘ordinarie’. Una, a cui abbiamo destinato 1,2 miliardi, ci metterà in grado di competere al meglio nel settore emergente della. La riforma delle, che saranno rivitalizzate con un investimento di 630 milioni, introdurrà agevolazioni fino al 95 per cento dei costi sostenuti dalle imprese: il potenziale di attrazione degli investimenti è evidente”.“È innegabile chevivono ancora oggi una situazione di svantaggio, non solo rispetto ai loro conterranei maschi, ma anche rispetto alle donne che vivono al Nord. I dati sull’occupazione e sui servizi sono noti e parlano chiaro. Ma ci sono, come quello sul tasso di occupazione delleche raggiunge il 64 per cento e conferma che l’investimento nellopaga.ha portato un notevoledelle iscrizioni alle, ma il mondo femminile ha ‘resistito’ più di quello maschile: le donne del Sud continuano a laurearsi più degli uomini anche se, purtroppo, poco più della metà di quelle che escono dalle scuole superiori entrano in un ateneo. E’ su questo che dobbiamo lavorare, conalla formazione, oltre che sul cruciale tema dellae specialmente di, carenza che impone a milioni di donne meridionali l’intollerabile alternativa: o il lavoro o la maternità. Non è degno di un Paese civile”.“Le nostre norme sono ottime, all’avanguardia, ma talvolta sono applicate in modo troppo ‘lasco’. Ogni volta che leggo di una– e purtroppo sono tantissime, forse la maggior parte delle– mi chiedo: ma come è possibile? Perché non è stata ascoltata, perché si è sottovalutato? Perché quell’uomo non era in prigione? Perché non aveva un braccialetto elettronico?""Bisogna riflettere cvaso percaso. Ma non voglio dimenticare che per ogni caso tragico ce ne sonoproprio dall’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine, della magistratura e della legge. Non emergono sui giornali, ma sono tantissimi. Più didenunciano qualcuno per. Solo tra gennaio e aprile del 2020, a cavallo del, lehanno ricevutocollegate ao violenza domestica.Ma l’attenzione va ulteriormente alzata: gli ultimi dati forniti daldell'interno, che parlano ditradi quest’anno, ci dicono che ladeve migliorare ancora, anche estendendoe dandoe responsabilità nella tutela di donne minacciate”.“E’ una, che in alcuni punti sembra scritta apposta per alimentare, anziché per cogliere il sacrosanto obiettivo dipersone. Ma di unaIn Parlamento potrebbe esserci una vasta maggioranza a favore, ma i promotori si sono arroccati sualtamente: la definizione dell’, che desta enormi critiche anche nel mondo femminista, e lache può dar vita a scelte arbitrarie. Sinceramente, non li capisco: un’efficace politica sui diritti non si misura sulla capacità di presentare una legge-bandiera, ma di far approvare una legge efficace e largamente condivisa”.