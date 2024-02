Chi è Karine Jean-Pierre, la prima portavoce afroamericana e omosessuale alla Casa Bianca

La nuova stella della comunicazione democratica

Il presidente Biden giovedì ha sceltocome nuova, rendendola la prima donnae la prima personaa ricoprire il ruolo. Prenderà il posto di Jen Psaki, che lascerà il suo incarico il 13 maggio e di cui Jean-Pierre è al momento la vice. Si tratta di uno deglinella politica degli Stati Uniti: è il volto di un'amministrazione presidenziale per i media nazionali e, per estensione, per il paese e il mondo intero.La 44enne è la principale vice addetta stampa dell'amministrazione da quando Joe Biden è stato eletto e ha lavorato per lui durante la campagna elettorale. Alle spalle ha una lunga carriera nell'ambiente politico democratico e dal prossimo 13 maggio diventerà la seconda donna addetta alla comunicazione del presidente alla Casa Bianca, occupandosi anche dei briefing quotidiani. In una dichiarazione lo stesso Biden ha detto che "non solo porta l'esperienza, il talento e l'integrità necessari per questo difficile lavoro, ma continuerà a guidare ladel lavoro dell'amministrazione Biden-Harris per conto del popolo americano. Jill ed io conosciamo e rispettiamo Karine da molto tempo – prosegue riferendosi al rapporto che la nuova portavoce ha con lui e la moglie – e lei sarà una voce forte che parlerà per me e questa amministrazione".Jean-Pierre, come detto, prenderà il posto di Jen Psaki, che sta lasciando la Casa Bianca dopo aver accettato un lavoro all'emittente via cavo MSNBC. Il presidente ha voluto ringraziarla "". Quest'ultima, parlando di chi prenderà a breve il suo posto nell'amministrazione americana, ha usato parole di stima e rispetto, definendola su Twitter una "donna notevole" con "un fulcro morale". "Non vedo l'ora di vederla brillare mentre porta il suo stile, la sua genialità e la sua grazia sul podio", ha scritto.