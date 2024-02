Elezioni amministrative: la candidata sindaca partorisce la figlia due giorni prima del voto

Il (doppio) conto alla rovescia

La scelta del doppio cognome

in rigoroso ordine alfabetico. "Doppio cognome: una scelta fatta di comune accordo per Violetta, sulla base di un principio di parità fra genitori – aveva scritto la sindaca 35enne su Instagram riferendosi alla scelta fatta, già sei anni prima, per la prima figlia –. Così come si sceglie il nome, è giusto poter scegliere anche il cognome, che concorre a creare una identità in chi lo porta. Anche Mischia (il nomignolo dato alla figlia in arrivo, ndr), avrà due cognomi (e spero anche un nome): Laghi Tonellato, in rigoroso ordine alfabetico. Saranno così due sorelle con padri diversi, ma comunque unite per sempre da chi ha dato loro la vita, attraverso il cognome che porto orgogliosamente e che identifica le mie origini venete".

Mamme lavoratrici: si può!

non aver rinunciato a nessuno dei due 'percorsi', quello verso la seconda maternità e quello per la rielezione. Certo, non nega che portare avanti la campagna elettorale e la gravidanza in contemporanea sia stato "psicologicamente e fisicamente impegnativo", ma allo stesso tempo non ha " mollato i candidati della nostra lista neanche un minuto, e loro non hanno mollato me". "N oi mamme – dichiarava la Tonellato – ce la facciamo sempre. Troppe volte le donne Vittoria. Che, stando alle indiscrezioni, sarebbe anche il nome della sua bambina. Intervistata dal Resto del Carlino a pochi giorni dalla nascita e dalle elezioni, nell'ultima dichiarazione pre-voto Marianna Tonellato era tornata a ribadire l'importanza di, quello verso la seconda maternità e quello per la rielezione. Certo, non nega che portare avanti la campagna elettorale e la gravidanza in contemporanea sia stato "psicologicamente e fisicamente impegnativo", ma allo stesso tempo non ha "– dichiarava la Tonellato –. Troppe volte le donne vengono penalizzate , io spero di poter dimostrare che sono capacissime di avere ruoli ed essere madri ". Non sappiamo se la sindaca riuscirà nell'impresa di essere rieletta, ma sicuramente la scelta fatta e la forza di volontà dimostrata nel voler portare avanti entrambe le cose è già una grandissima. Che, stando alle indiscrezioni, sarebbe anche il nome della sua bambina.

Come si vive la? Anzi da mamma di una bambina piccola e al nono mese di gravidanza? Ne sa qualcosa, sindaca uscente e ricandidata del centrosinistra a prima cittadina di Castrocaro Terme, in provincia di Forlì, che esattamente due giorni prima delle amministrative di domenica 12 giugno. "La nostra piccola meraviglia ha deciso di aprire i suoi occhi al mondo questa mattina alle 9.21 nella nostra casa, assieme ai tre angeli custodi Martina, Giulia e Carlotta. Una piccola terrasolana che pesa 3.480 e sta benissimo, e aspetta di conoscere sua sorella Violetta che sta per uscire dall’asilo". La donna lo ha annunciato con un: in un tenero scatto la si vede a casa, sul letto, circondata dai suoi affetti, il marito e i tre 'angeli custodi' che l'hanno assistita nel parto casalingo, come scelto dalla stessa Tonellato.Il giorno prima, sempre con un messaggio sui social, la 35enne aveva dichiarato di averal parto, ormai giunta alla 40esima settimana di gravidanza: "Ci devi pensare tu – aveva detto ironicamente rivolgendosi alla bimba in arrivo – perché iniziamo ad essere piuttosto impazienti" . Ladella piccola (che stando al Corriere della Sera si chiamerebbe Vittoria)insomma ma ha un significato molto importante: si può essere mamme, o future mamme, e nel frattempo lavorare . Insomma portare avantiMarianna Tonellato, eletta nel 2017 nel Comune di Castrocaro Terme, non si è certo tirata indietro dalla sfida con Filippo Turchi, 44enne, candidato del centrodestra, nonostante la gravidanza in dirittura d’arrivo e il parto imminente.La neonata, tra l'altro, sarà tra le prime in Italia ad avere il doppio cognome sia quello del padre (Laghi) che il proprio (Tonellato),