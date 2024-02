Francia Márquez, la femminista e attivista nera candidata a vicepresidente in Colombia

Colombia, chi è Francia Márquez?

Il cambiamento politico delleche si terranno in Colombia il 29 maggio 2022 per designare il successore dell’attuale presidenteè rappresentato da. La nomina dell’afrocolombiana Marquéz, come(rappresentante della sinistra colombiana, al suo terzo tentativo di conquistare la presidenza), ha suscitato reazioni molto diverse tra loro.

Francia Marquéz, madre single e attivista femminista per i diritti delle donne nere, non ha mai avvertito il presentimento che i politici colombiani si preoccupassero di persone come lei, fino ad ora.

È stata minacciata di violenza per aver parlato contro i gruppi armati che affliggono la sua comunità e in ogni stagione elettorale ha assistito al passaggio di candidati bianchi nella provincia di Cauca, dilaniata dalla guerra, con promesse fatte che però non sono mai state mantenute.

La 40enne è attivista da quando aveva 13 anni, quando il suo villaggio è stato minacciato dalla costruzione di una diga. Da allora, ha lavorato come cercatrice d'oro artigianale e addetta alle pulizie, ha studiato per una laurea in giurisprudenza, è stata sfollata con la forza dalle mafie locali ed è sopravvissuta ad almeno un tentativo di omicidio.

Nel 2014, dopo che i cercatori d'oro illegali hanno disboscato foreste, deviato un fiume e scaricato mercurio nelle riserve idriche locali, la madre single di due figli ha guidato una marcia di 80 donne dalle montagne della sua città natale in una marcia di 350 miglia verso la capitale, Bogotá. Quattro anni dopo, Márquez ha ricevuto il prestigioso premio ambientale Goldman.

La candidatura che ha sollevato polemiche

Dal sussidio di povertà alla candidatura a vicepresidente della Colombia

Il motto "Cambio por la vida" e il sostegno del popolo colombiano

Il fronte della destra conservatrice non ha risparmiato attacchi nei confronti dell'attivista originaria del Cauca, riconosciuta internazionalmente per le suePrimo fra tutti l’attuale presidente del congresso, il politico di destra Juan Diego Gómez, che il 6 aprile ha dichiarato proprio nel congresso (senza nessuna prova) che il gruppo guerrigliero delll’ELN (Esercito di Liberazione Nazionale) accompagna la candidatura di Marquéz e che le attuali dissidenze della stessa guerriglia, celebrano la sua nomina. Neanche le donne hanno risparmiato il loroper la possibile futura vicepresidente della formula presidenziale di Petro per l’alleanza “Pacto Historico” (coalizione di sinistra lanciata l’11 febbraio 2021). La giornalista Paola Ochoa infatti, anch’essa inizialmente candidata a vicepresidente nelle formula dell’ex sindaco di Bucaramanga , Rodolfo Hernández, è stata accusata di razzismo per le sue dichiarazioni nei confronti di Marquéz. A fine marzo, in un’intervista a Blu Radio, Ochoa ha fatto riferimento al candidato a presidente dell’alleanza della destra colombiana, (l’ex sindaco di Medellin, Federico Gutiérrez), dicendo che quest’ultimo avrebbe dovuto scegliere un uomo come vicepresidente, perché qualsiasi donna avesse scelto, sarebbe risultata troppo bella, troppo elegante, troppo di buone maniere e troppo ricca se comparata con Francia…Come se non bastasse un’altra accusa che viene mossa contro Marquéz dai suoi detrattori è quella di. Francia è infatti sotto indagine perché durante la pandemia ha avuto accesso ad un programma di sussidio per. Le famiglie in situazione di povertà, le persone disoccupate e le persone in situazione di vulnerabilità hanno infatti ricevuto in Colombia durante la pandemia un buono chiamato “giro solidario” di 160.000 pesos al mese (circa 40 euro). Francia, rientrando all’epoca nei parametri di sopra, ha ricevuto da questo programma 400.000 pesos durante la pandemia (100 euro) e per questo è stata messa sotto accusa. Tutto il suo passato di colombiana è stato messo a setaccio, ogni sua recente acquisizione, come le sue due case a Cali, e ogni suo movimento bancario sono oggi sotto la lente d’ingrandimento dei media e della giustizia.Sono statiche l'hanno confermata vicepresidente di Petro per l'alleanza dele ogni volta che si muove per il paese riceve bagni di folla e canti di gloria. Il motto del duo Francia-Petro è “” (Cambiamento per la Vita) e ogni apparizione di Marquéz in pubblico è una festa popolare fatti di canti, balli e un sentimento contagioso di appartenenza e di rivendicazione di quelle realtà storicamente marginate dagli spazi del potere politico nel Paese. Proprio il 4 maggio, nella capitale Bogotá, Francia Marquéz ha realizzato un tour nel centro facendo tappa in punti iconici come il Parco Espinoza, il monumento alla grande patriota dell’indipendenza colombiana Policarpa Salavarrieta (La Pola) e infine a quella che oggi è conosciuta come Piazzetta Misak, nelle vicinanze dell’Universidad del Rosario (una delle università più antiche della Colombia).